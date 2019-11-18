Украину жестко поставили на место

Власти на Украине с потрясающим упорством делают все, что от них зависит для того, чтобы отвратить от себя жителей Донбасса. Отдельные политики допускают для себя заявления, которые можно расценивать как откровенная дискриминация.
"В публичном поле недавно появилась информация о возможных планах представителей Киева в отношении сценариев развития событий в Донбассе, вплоть до депортации его жителей", – цитирует РИА Новости полномочного представителя России в контактной группе по Украине Бориса Грызлова. Он подчеркнул, что подобная позиция не соответствует содержанию соглашений, подписанных в Минске, а также крайне негативно воспринимается жителями Донбасса.
"Хотел бы призвать киевскую сторону воздержаться от возможных заявлений и действий, имеющих провокационный характер", – подчеркнул Борис Грызлов.
Он добавил, что провокации со стороны украинских политиков могут поставить под вопрос саму дееспособность властей на Украине. На фоне приближения переговоров лидеров стран нормандской четверки такой вывод сыграет явно не на руку Киеву.
"Напомню, что минские договоренности закреплены резолюцией Совета Безопасности ООН. Не нужно рассчитывать на их пересмотр в других форматах, и тем более пытаться сделать это в одностороннем порядке", – заключил Борис Грызлов.
Напомним, переговоры лидеров стран нормандской четверки запланированы на 9 декабря. Они должны состояться в Париже. Если все пойдет по плану, то именно там состоится первая личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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