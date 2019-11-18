Зеленскому пообещали кровавый переворот

Протесты против Владимира Зеленского со временем собирают под свои знамена все больше и больше людей. Если многие бывшие сторонники критикуют политика за недостаточную решительность применительно к мирному процессу, то радикальные националисты, наоборот, готовы устроить новый Майдан из-за любых подвижек в этом направлении.
Если Владимир Зеленский согласится на "мир любой ценой", что радикалами расценивается как капитуляция и предательство национальных интересов, то ему стоит ждать массовых протестов. "Каждый раз, когда подходит к черте, перед ним маячит третий Майдан. На этот раз кровавый", – пригрозил политолог Тарас Кузьо в интервью журналу "Краина". Он уверен, что подобное поведение можно рассматривать как некий политический инструмент.
"Протесты – это предохранитель против уступок", – заявил эксперт.
Он напомнил, что во время массовых беспорядков в августе 2015 года под стенами Верховной рады бывший участник силовой операции против населения Донбасса бросил в стражей порядка боевую гранату. Тогда погибли трое нацгвардейцев.
С течением времени опасность применения оружия и взрывчатки во время протестов только возрастает. "В стране циркулирует масса оружия", – цитирует издание "Политнавигатор" Тараса Кузьо. "Зеленский боится протестов. Хотя не уверен, что окружение понимает их природу", – заключил он.
Напомним, протесты против Владимира Зеленского выводят на улицы радикалов, неонацистов, а также сторонников бывшего президента Украины Петра Порошенко. Все они обвиняют действующего главу государства в попытках капитуляции.
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