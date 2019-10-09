Путин дал совет пошедшему против Трампа Эрдогану

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале военной операции "Родник мира" на севере Сирии. Ситуацию он обсудил с российским лидером Владимиром Путиным.

Многие эксперты восприняли заявление президента США Дональда Трампа, угрожавшего уничтожить Турцию в случае "неправильного" поведения, как прямой запрет на проведение военной операции в Сирии. Если это и так, Реджеп Тайип Эрдоган показал, что это давление не заставило его отступить.

Президент Турции связался с Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию. "В свете объявленных Турцией планов по проведению военной операции на северо-востоке Сирии Владимир Путин призвал турецких партнеров тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса", – цитирует RT пресс-службу Кремля.

Кроме того, говорится в сообщении на официальном сайте президента России, обе стороны отметили важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии, а также уважения к ее суверенитету. Путин и Эрдоган обменялись мнениями относительно сирийской проблематики, в том числе с учетом достигнутых в Анкаре в сентябре 2019 года договоренностей.

Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır.



Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 9, 2019

Также российский и турецкий президенты обсудили ряд других актуальных вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества. Они условились о дальнейших контактах различного уровня.

Напомним, что президент США Дональд Трамп выступил со скандальным заявлением. "Я уже говорил ранее и просто повторю. Если Турция сделает что-то, что я по своей великой и непревзойденной мудрости сочту недопустимым, я полностью разрушу и уничтожу экономику Турции (я делал это раньше)", – написал он на своей странице в "Твиттер" после того, как ВВС Турции нанесли авиаудар по штабу курдских формирований на северо-западе Сирии.