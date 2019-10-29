Распоясавшийся Киев жестко поставили на место

Киев призвали прекратить доводить ситуацию с транзитом газа из России до критической точки. По мнению экспертов, ничем хорошим это не закончится.

Депутат Верховной рады заявил, что Киеву стоит поостеречься "газовой войны". По его мнению, если такое все-таки случится, то украинская сторона проиграет. Ранее от российских властей поступали мнения, что "проводить" что-то через Украину нельзя, тем не менее, все изменилось.

Сейчас Москва пытается договориться с коллегами из Незалежной о том, чтоб продолжить транспортировку голубого топлива на взаимовыгодных условиях, однако из этого мало что получается. Стоит отметить, что противоборствующей стороной в данный момент выступают как раз украинские власти. Волошин отметил, что Москва пытается сохранить транзит газа в Незалежную, но с отношением Киева к происходящему это сложно.

"Россия показала, что не собирается никому ничего дарить", – передает слова депутата URA. Он также дополнил, что если договор по поставке газа из нашей страны не будет продлен, то Европа во всем обвинит Украину. По мнению депутата, это связано с неустойчивым положением власти в стране и "газовая война" в итоге будет проиграна. Таким образом Киев жестко поставили на место.

НСН подчеркивает, что текущие контракты по транзиту голубого топлива между Россией и Украиной завершатся в конце 2019 года. Ранее было определено два варианта поставки газа: продление действующих договоренностей или бронь "Газпромом" украинских мощностей по правилам газового рынка Евросоюза, если Киев успеет провести реализацию международных обязательств в стране.