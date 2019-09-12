Переворот в Киеве: Порошенко пошел в атаку на Зеленского

Припертый к стенке бывший президент Украины Петр Порошенко не собирается сдаваться. Политик делает ответный ход: он собирает под свои знамена националистов и других несогласных с политикой Владимира Зеленского. Лидера Незалежной предупреждают о перевороте.



На днях в СМИ прошла информация о встрече Петра Порошенко с донецким олигархом Ринатом Ахметовым. По всей видимости, оба серьезно опасаются Игоря Коломойского и его влияния на президента Владимира Зеленского.



С грозным предупреждением новому президенту выступил бывший депутат Александр Онищенко. По его словам, Порошенко начал собирать под свое крыло людей из МВД и Службы безопасности Украины, выделил под это дело большой бюджет. Тараном против Зеленского должны стать отряды националистов численностью от пяти до десяти тысяч человек, сообщил Онищенко.

Коалиция против Зеленского и Коломойского жизненно необходима Порошенко и Ахметову. "Их богатые активы представляют несомненную ценность в нищающей стране, политическое влияние обоих на нынешнюю власть практически сведено к нулю", – пишет обозреватель Константин Кеворкян в колонке на портале "Украина.ру".

Он предположил, что поводом к бунту может стать опасность "пророссийского реванша". Это позволит Порошенко объединить вокруг себя националистов и ветеранов войны в Донбассе, добавив к ним уличную массовку в Киеве.

Кроме того, бывший президент попытается использовать в своих целях объективные экономические трудности. В частности, с ноября ожидается очередной рост цен на газ, чем не повод для массового недовольства, отметил Кеворкян.

Не стоит сбрасывать со счетов и фактор министра МВД Арсена Авакова. "Который в случае необходимости может как самостоятельно действовать против интересов новой власти, так и выступить негласным союзником инспирированного бунта", – предположил журналист.

По сути, Зеленский сам ставит Порошенко перед выбором. Загнанный в угол многочисленными уголовными делами, ослабленный чистками рядов своих соратников в армии, спецслужбах и правоохранительных органах, бывший президент может рискнуть и пойти ва-банк. Положение Порошенко ухудшается с каждым днем. Такими темпами терять скоро ему будет нечего.