В туалете уфимского ТЦ найден труп школьницы

В Уфе несовершеннолетняя школьница найдена мертвой в туалете одного из торговых центров. Уточняется, что девочка скончалась, не приходя в сознание.
Очевидцы рассказали, что подростку внезапно стало плохо. Посетители торгового центра вызвали скорую, но медики не смогли помочь школьнице. Девочку госпитализировали, пытались реанимировать, но попытки оказались тщетными. Есть предположение, что школьницу отравили газом из баллончика. Все обстоятельства смерти девочки выясняются, пишет ToDay News Ufa.
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