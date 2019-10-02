В Нидерландах вспомнили о роли Украины в крушении MH17

Депутат парламента Нидерландов Михаил ван Ниспен выступил с предложением провести дополнительное расследование относительно действий Украины, связанных с судьбой рокового рейса MH17. Документ поддержали все партии, участвовавшие в дебатах.
Парламентарии считают, что необходимо добиться ясности в вопросе, по каким причинам украинские власти не закрыли небо над тем районом Донбасса, где проводили силовую операцию. Министр иностранных дел страны Стеф Блок осторожно отнесся к инициативе, отметив, что изучить сомнительные факты будет непростой задачей, а с юридической точки зрения привлечь Украину к ответственности за крушение Boeing пока не за что.
Впрочем, против расследования глава нидерландского дипломатического ведомства возражать не стал. Поддержали предложение и все без исключения партии коалиционного правительства. Подобное единодушие впечатлило российского политолога Владимира Корнилова. "Не прошло и десяти лет, как догадались! Да, что-то меняется в этом мире!" – цитирует "Царьград" эксперта.
СМИ: В парламенте Нидерландов намерены потребовать, чтобы правительство страны выяснило роль Украины в крушении Боинга MH17 в 2014 году. В частности их интересует, почему не было закрыто небо над Донбассом.— Радио Стыдоба (@RadioStydoba) October 2, 2019
Гениально! Львы дедукции! А какая скорость! Шерлок Холмс молча завидует.
"Дело о крушении Boeing 777 остается на Западе самой резонансной "тайной" последней пятилетки. Хотя вся "таинственность" продиктована задачей выгородить преступный киевский режим. Масштабы лжи достали даже голландских депутатов", – заметил депутат Госдумы Алексей Журавлев на своей странице в "Твиттер".
Напомним, расследование дела о катастрофе Boeing 777 рейса MH17 оказалось сильно затруднено из-за политических обстоятельств. Едва летевший из Амстердама в Куала-Лумпур самолет потерпел крушение в Донбассе, как западные страны, в первую очередь США, обвинили в произошедшем ополченцев и Россию. Американская сторона даже заявила, что обладает доказательствами, однако до сих пор, спустя пять лет, они так и не были предоставлены ни общественности, ни международной следственной группе. Вместо этого выяснилось, что ракета, которой был сбит пассажирский лайнер, находилась на вооружении у украинской армии.
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