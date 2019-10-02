В Нидерландах вспомнили о роли Украины в крушении MH17

Партия христианских демократов (CDA) и Социалистическая партия (SP) при поддержке других политических сил, представленных в Палате представителей Нидерландов, выступили за начало расследования относительно роли Украины в крушении пассажирского Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Парламентарии настаивают на том, чтобы добиться абсолютной ясности в вопросе закрытия воздушного пространства в небе над Донбассом.



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