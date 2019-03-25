Сенсационный поворот в деле сбитого над Украиной Boeing
Перебежчик располагает информацией о том, что к трагедии в небе над Донбассом причастна Украина. Детали Прозоров не раскрыл, но назвал имена людей, которые пытались скрыть подробности крушения рейса МН17. Это – нынешний замглавы администрации президента Валерий Кондратюк и начальник главного управления разведки Минобороны Василий Бурба.
Экс-сотрудник СБУ работал в этой организации с 1999 по 2018 годы, а с мая 2014-го фактически возглавлял штаб так называемой антитеррористической операции, которую начал Киев против жителей Донбасса. В качестве подтверждения своей работы Василий Прозоров продемонстрировал журналистам в Москве грамоту "За высокий профессионализм и приверженность делу укрепления государственной безопасности Украины" и документы к медали "За службу государству".
Напомним, в июле 2014 года направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур малайзийский Boeing потерпел крушение над Донбассом. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. В то время там шли активные боевые действия между украинскими военным и ополченцами.
Запад обвинил Россию в том, что это она сбила самолет. За годы, прошедшие со дня трагедии, Москва не раз предлагала международным следователям помощь и предоставляла техническую и даже секретную информацию, не принимавшуюся в расчет.
Голландия до сих пор отказывается выдать Москве материалы о крушении самолета. Следствие еще не закончено, но Европа и США в 2014 году ввели против России санкции за ее причастность к катастрофе, действие которых каждый год продлевается.
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