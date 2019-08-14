Украина направила Нидерландам странное послание из-за дела MH17

СБУ отчиталась о передаче Нидерландам материалов уголовного дела "о причастности трех россиян" к крушению Boeing 777 в небе над Незалежной. В документах фигурируют Игорь Гиркин, более известный как Стрелков, Олег Пулатов и Сергей Дубинский.
Также объединенная следственная группа назвала причастным к трагедии гражданина Украины Леонида Харченко. В СБУ уточнили, что суд над этими четырьмя фигурантами состоится в Нидерландах в марте 2020 года, передает НСН.
Эксперты указали на странности в поведении сотрудников спецслужбы. В ответ на официальный запрос украинских журналистов те отказались дать полную информацию. В частности, не пояснили, избрана ли фигурантам мера пресечения и объявлены ли они в розыск, уточняет "Царьград".
Более того, прессе сообщили, что никаких дополнительных сведений официально озвучено не будет – таковы условия "соглашения о создании международной следственной группы". По словам специалистов, это подтверждает опасения Малайзии: расквартированные в Нидерландах эксперты заинтересованы не в поиске виновников, а в очернении России.
"Следствие" по делу боинга MH17 сначало нашло якобы "виновных",а затем начало натягивать доказательства, устроив клоунаду перед камерами.— Доктор Шу �� (@DrSchultc) June 29, 2019
Еще раз: серийный номер ракеты сбивший боинг рейса MH17 - украинский, ракета была принята Украиной на вооружение еще в советские времена. #JIT
Напомним, что 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек. Никто не выжил.
В первые же часы после катастрофы Киев и Вашингтон обвинили в случившемся защитников Донбасса, хотя технических средств для удара по летящему на такой высоте лайнеру у ополчения не было. Запад заявил о причастности России, якобы предоставившей добровольцам систему ПВО "Бук".
За время расследования не было предоставлено ни одного убедительного доказательства того, что к трагедии имеют отношение Россия и ополчение Донбасса. Бортовой номер ракеты, с помощью которой был сбит самолет, привел следователей в украинскую военную часть. Однако об этом поспешили забыть.
Популярные темы форума
Библия — главная книга или завиральные истории?
Прямой эфир с Виталиной Цымбалюк-Романовской
Мальчики
Где бы ты сегодня хотел жить? В какой стране и почему?
Дети и родители
Узнала что дочь спит за деньги
Как воспитать собаку
Зеленский хочет вернуть Крым?
Клипы
Не моет посуду