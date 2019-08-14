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Общество

Украина направила Нидерландам странное послание из-за дела MH17

Фото: www.globallookpress.com
Украина передала Нидерландам материалы уголовного дела, касающиеся трех россиян, якобы причастных к крушению в Донбассе Boeing 777. Эксперты подметили странности в поведении Киева.
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СБУ отчиталась о передаче Нидерландам материалов уголовного дела "о причастности трех россиян" к крушению Boeing 777 в небе над Незалежной. В документах фигурируют Игорь Гиркин, более известный как Стрелков, Олег Пулатов и Сергей Дубинский.

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Также объединенная следственная группа назвала причастным к трагедии гражданина Украины Леонида Харченко. В СБУ уточнили, что суд над этими четырьмя фигурантами состоится в Нидерландах в марте 2020 года, передает НСН.

Эксперты указали на странности в поведении сотрудников спецслужбы. В ответ на официальный запрос украинских журналистов те отказались дать полную информацию. В частности, не пояснили, избрана ли фигурантам мера пресечения и объявлены ли они в розыск, уточняет "Царьград".

Более того, прессе сообщили, что никаких дополнительных сведений официально озвучено не будет – таковы условия "соглашения о создании международной следственной группы". По словам специалистов, это подтверждает опасения Малайзии: расквартированные в Нидерландах эксперты заинтересованы не в поиске виновников, а в очернении России.

Напомним, что 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек. Никто не выжил.

В первые же часы после катастрофы Киев и Вашингтон обвинили в случившемся защитников Донбасса, хотя технических средств для удара по летящему на такой высоте лайнеру у ополчения не было. Запад заявил о причастности России, якобы предоставившей добровольцам систему ПВО "Бук".

За время расследования не было предоставлено ни одного убедительного доказательства того, что к трагедии имеют отношение Россия и ополчение Донбасса. Бортовой номер ракеты, с помощью которой был сбит самолет, привел следователей в украинскую военную часть. Однако об этом поспешили забыть.

Автор: 14 августа 2019, 14:44
ФОТОРЕПОРТАЖ

Крушение Boeing 777 под Донецком (18+)

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

руцкий мир это разруха, нищета, подлость, зависть, понты...
Ответить
путен это средневековый Тутанхамон
🦍🍗😛🍕🌭🍙🧀🥣🥗🥘🥚🍿🌭🌭🍙🥫🥫🍙🥚🍿🍿🍿🍿🐂🐂🐂🥖🥨🥗🍢🍗🥩🍖🍕🍿🍿🥚🥚🥘🥗🍗🍗🥩🌭🍕🍕🍕🍕🍿🐂🐂🐂🐂🐂🍗🍢🍗🍖🌭🍕🍕🍿🐂🍿🍿
Украинизация - это предательство, зависть, злорадство, бандеризация, дебилизация, дерусификация
Ответить
руцкий мир это разруха, нищета, подлость, зависть, понты...
Возьму я молоток
И путена засажу в рог
Плесень! Ну ты не можешь сочинять стишки. Ты косноязычный и тупой.

А тем временем для тебя плесень.

Вот этот стих посвящён тебе. Это черта твоего X O X Л Я T C <цензура> O Г O характера.

Смартфон тебе друг подарил
Тебе от завести больней
Тогда ты злобу затаил
Насрал ему ты у дверей
Гость
Ответить
Свино🐷укропы🌽🇺🇦🔱 СОСУТ за лу пу!!! 👍👏😁👏👍
руцкий мир это разруха, нищета, подлость, зависть, понты...
Ответить
Возьму я молоток
И путена засажу в рог
руцкий мир это разруха, нищета, подлость, зависть, понты...
Ответить
Путен это кал
русская пьянь
Ответить
путлерКапут
Жидохренян
Ответить
Пукинисты, за детей ответите!
Украинизация - это предательство, зависть, злорадство, бандеризация, дебилизация, дерусификация
Ответить
Плесень! Ты в ступоре?

Себя ты маскируешь плесень
Под чужими именами
Себя за яйца повесил
И исходишь ты слюнами
Считая русских всех врагами

Берёшь ты молоток! Ура!
С размаху бьёшь ты посильней
И в голове твоей дыра
Чтоб было Путину больней

Какой ты плесень примитивный
Несёшь на сайте ты пургу
Для всех настолько ты противный
Тебе известно М У Д А К У

Когдато был ты человек
Теперь ты плесень наших дней
И будешь плесенью навек
Чтоб было Путину больней
Жидохренян
Ответить
Да я урод и плесень.

Но я не могу по-другому. Особенно я люблю трахать мёртвых.
Гость
Ответить
Умная женщина Маргаретт Тетчер сказала -Если плюнуть в Россию ,она утрется!Если Россия плюнет то мир захлебнеться!
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