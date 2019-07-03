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Политика

В Кремле раскрыли детали секретных переговоров Путина по крушению MH17

Фото: www.globallookpress.com
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт переговоров Владимира Путина с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте на полях саммита G20 о расследовании крушения пассажирского Boeing над Донбассом. Также официальный представитель Кремля раскрыл позицию, которую огласил российский лидер.
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Марк Рютте сообщил журналистам о том, что ему удалось поговорить с Владимиром Путиным по поводу сбитого над Украиной лайнера. Раскрывать подробности политик не стал из-за чрезвычайной деликатности темы. Кроме того, сами переговоры были конфиденциальными.

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Дмитрий Сергеевич Песков

Дмитрий Сергеевич Песков пресс-секретарь президента России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт обмена мнениями между Владимиром Путиным и Марком Рютте, уточнив, что встреча прошла "на ногах" в кулуарах саммита G20 в Осаке, передает НСН. "Помимо премьер-министра Нидерландов, Путин имел такие беседы практически со всеми участниками этого саммита", – добавил официальный представитель Кремля.

Песков пояснил, о чем именно в контексте расследования крушения Boeing на Украине разговаривали политики. "Был затронут вопрос позиции президента, позиции российской стороны. Она предельно понятна, она последовательна и, конечно, она зиждется на том, что вряд ли можно воспринимать расследование, которое осуществляется без участия Российской Федерации", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря российского лидера.

Он напомнил, что подобные тезисы неоднократно и на самых разных уровнях озвучивались как Нидерландам, так и другим странам. Ранее совместная следственная группа выдвинула обвинение подозреваемым в причастности к катастрофе – четырем россиянам и одному гражданину Украины.

Крушение Boeing 777 компании Malaysia Airlines, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, произошло летом 2014 года в Донецкой области. На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Никто не выжил.

Почти сразу после катастрофы, до выяснения ее каких-либо обстоятельств, западные столицы стали озвучивать обвинения в адрес Москвы. В ходе расследования было установлено, что самолет был сбит ракетой, снятой с вооружения Российской армии. Более того, бортовой номер снаряда указывал на то, что он поступил на склады Вооруженных сил Украины.

Автор: Геннадий Куприянов3 июля 2019, 13:17
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