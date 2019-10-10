Саакашвили мощно врезал вороватому Порошенко

Пока дело против Петра Порошенко обрастает новыми эпизодами и подробностями, оппоненты бывшего президента Украины работают над уничтожением его репутации. При этом у многих из них есть чем порадовать соскучившуюся по скандалам публику.

Экс-президент Грузии, ставший губернатором Одесской области и соратником Петра Порошенко, а затем разругавшийся с ним и вынужденный бежать за границу, Михаил Саакашвили решился предать огласке одну из тайн бывшего президента Украины. Целью для своего мощного репутационного удара он избрал тезис о том, что пришедшая после Майдана власть якобы была более открыта, готова к диалогу с народом и к острым вопросам журналистов.

"Они хотели подражать другим мировым лидерам, но у них не получалось", – цитирует телеканал "360" Михаила Саакашвили. Он подчеркнул, что пресс-конференции, которые проходили в здании Администрации президента на Банковой улице в Киеве, были срежиссированы.

Михаил Саакашвили даже взялся объяснит технологию постановок. В частности, по его словам, перед каждым мероприятием готовился специальный список, в котором определялось какой именно вопрос можно будет задать Петру Порошенко и кто конкретно может это сделать. Если же кто-то позволял себе "неугодный вопрос", то ему тут же отключали микрофон.

И ещё прикольно будет если Порошенко посадят не за воровство, а за то что выдворил Саакашвили из страны или на 5 лет за нарушение правил дорожного движения. — ��ANDRYULIK ���� (@Andryulik) October 9, 2019

Больным местом Петра Порошенко, по словам его оппонента, уже тогда была коррупция. Тех, кто хотел получить от политика ответ по этой теме, просто не подпускали к нему. "Он сам знал, что был вороватым. Поэтому он был очень неубедительным, особенно с иностранцами, когда отвечал на вопросы о коррупции", – цитирует "Царьград" Михаила Саакашвили.