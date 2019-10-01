"Полная некомпетентность": Зеленского разнесли за план войны с Россией

В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" историк и политолог Владимир Корнилов оценил пятилетнюю программу деятельности правительства Украины, которую представили в Киеве соратники Владимира Зеленского. Новый президент Украины и его окружение поразили эксперта сразу по нескольким параметрам.
Первое, на что он обратил внимание – сам формат плана, рассчитанного на пять лет. Владимир Корнилов напомнил, как на Украине относятся ко всему связанному с Советским Союзом, поэтому практика возвращения к "пятилеткам" вызывает по меньшей мере улыбку.
Кроме того, следует обратить внимание, что, в соответствии с документом, все следующие пять лет украинские власти намерены воспринимать Россию в качестве "страны-агрессора". План подразумевает конкретные шаги по противостоянию не только со страной, но и с культурой России как таковой.
"Поставлена цель в два раза за эти пять лет уменьшить контент российских телеканалов, радиоканалов для украинского пользователя", – рассказал Корнилов.
Впрочем, войной с Россией документ не ограничивается. Есть в нем и обещания по улучшению экономической составляющей жизней украинцев. "При этом – полная некомпетентность", – подчеркнул политолог.
"Человек ставит задачей, например, создать миллион рабочих мест за счет неких инвестиций, десятков миллиардов. Но тут же рядышком – ликвидировать тысячу неэффективных госпредприятий, даже не приватизировать!", – заметил эксперт.
Отметим, этот скандал с Владимиром Зеленским спровоцировал не сам политик, а его окружение. Впрочем, как отмечают многие эксперты и простые пользователи Сети, президент Украины не делает ничего, чтобы наконец дать понять украинцам и всему мировому сообществу, какой же позиции он придерживается на самом деле. Пока такая ситуация будет сохраняться, бывший шоумен будет подвергаться атакам со всех сторон.
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