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Политика

Топ-10 знаменитых перлов политиков

Дональд Трамп, Петр Порошенко и Владимир Путин. Фото: Дни.ру
В уходящем году политики традиционно радовали нас своими смешными высказываниями. Обличенные властью люди доказали, что у одних есть чувство юмора, другие готовы посмеяться над собой, а кому-то стоит серьезно подумать о своем интеллектуальном развитии.
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На десятом месте – президент Уганды Йовери Кагута Мусевени с нужным советом о правильном сексе. Глава государства всерьез обеспокоился о насаждаемой практике отношений между мужчиной и женщиной.

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"Рот создан для еды, а не для секса. Мы знаем, куда занимаются сексом, и где он находится", – заявил президент Мусевени.

Далее в рейтинге смешных высказываний – еще один президент и его странная фраза, заставившая задуматься граждан. Эммануэль Макрон озадачил общественность, назвав 60-летнюю жену премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла вкусной. Что имел в виду глава Пятой республики?

"Я хочу поблагодарить вас за гостеприимство, поблагодарить вас и вашу вкусную жену за теплый прием", – сказал Макрон.

На восьмом месте рейтинга перлов – советник президента США  Кэлли Сэдлер. Она как-то странно пошутила об умирающем сенаторе Джоне Маккейне в мае 2018 года, когда он был еще жив. На закрытом совещании в Белом доме, где обсуждалось назначение главой ЦРУ Джины Хаспел, был задан вопрос, как относятся к этому в сенате, в частности, Джон Маккейн. На что Кэлли Сэдлер ответила: "Это не имеет значения, он все равно умирает". Спустя три месяца, Маккейн ушел из жизни.


Украинские политики продолжали радовать своими высказываниями. На седьмом месте хит-парада перлов находится мэр Киева Виталий Кличко. В этом году он сделал смешное заявление о своей любви к футболу.

В канун финального матча Лиги чемпионов, Кличко выдал такое откровение: "Я люблю футбол, потому что футбол есть". До этого политик признавался, что в детстве мечтал стать футболистом, но у него пытались забрать мяч некоторыми неспортивными способами и потому он стал боксером.


Шестое место отдадим Дональду Трампу. Президент США и знаменитый актер Роберт де Ниро обменялись любезностями. Выступая на 72-й церемонии вручения театральной премии Tony Роберт де Ниро нецензурно высказался в адрес президента США. "Я скажу только одно – я …… Трампа".

Глава Америки ответил артисту в Twitter: "Роберт Де Ниро, человек с очень низким IQ, в фильмах пропустил слишком много ударов по голове от настоящих боксеров. Очнись, груша боксерская!"

Советы населению от президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – на пятом месте. "Мы часто жалуемся в жизни: того не хватает, этого не хватает. Если сильно жизнь стала в тягость, иди, походи по больницам, в крайнем случае – походи по кладбищу. Тем, кто там лежит, намного хуже, чем тебе", – сказал глава государства на Гражданском форуме в Астане, рекомендуя недовольным прогуляться по погосту.

И снова украинские герои нашего рейтинга. Если бы не они, он был бы скучным и не таким объемным. Бывшая наводчица Надежда Савченко показала сенсационные знания истории, достойные четвертого места.

"С давних времен, столетия с четвертого-пятого до нашей эры или там после нашей эры, в любом случае украинцы всегда, весь период развивались в том ракурсе, что становились индивидуалистами", – поведала Савченко о своем видении истории Украины.


Но переплюнул гражданку Савченко президент Украины Петр Порошенко, сделав смешное заявление, охарактеризовав князя Владимира как первого в истории сторонника евроинтеграции. Но это еще полбеды – глава Незалежной заявил, что Владимир, оказывается, крестил не Русь, а Украину: "Каждая страна имеет право на независимую церковь. 28 июля мы будем отмечать 1030-летие крещения Украины". Троечник Порошенко попадает на третье место рейтинга смешных высказываний политиков.

Глава российских коммунистов Геннадий Зюганов поделился своими впечатлениями о прошедшем у нас чемпионате мира по футболу и рассказал, кто из российских футболистов его особенно впечатлил. "Могу отметить Акинфеева, Дзюбу, Фернандеса. Ну и Черешнев – это открытие, кстати. По крайней мере, начинал хорошо и последний гол заколотил шикарно", – сказал со знаем дела Зюганов, подразумевая полузащитника российской сборной Дениса Черышева.


На первом месте – президент России Владимир Путин, высказавшийся по поводу последствий возможного ядерного удара по России. "Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", – заявил глава России, добавив оптимизма миллионам гражданам страны.

Автор: Александр Комаров2 января 2019, 21:35

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