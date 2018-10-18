Путин о ядерной войне: Все сдохнут, а россиян ждет рай

Владимир Путин предостерег агрессоров от нападения на Россию. В случае ядерной войны мы попадем в рай, а остальные просто сдохнут, сказал президент.

Глава государства общается сегодня с участниками дискуссионного клуба "Валдай", заседание проходит в Сочи. Говоря о тех, кто применит ядерное оружие против России, Путин заявил, что в случае такого развития событий мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут.

При этом президент успокоил собравшихся, сказав, что Россия не будет первой применять ядерное оружие, и напомнил, что в военной концепции нашей страны нет понятия превентивного удара. Ядерное оружие может быть использовано только в случае ответного удара, сказал Путин.

"Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", – заявил президент.

Он назвал условие, при котором Россия может применить ядерное оружие. Это произойдет исключительно в том случае, если военные удостоверятся, что кто-то наносит ядерный удар по нашей территории. Случится это может в течение нескольких секунд, предупредил российский лидер.

Сам факт возможного применения ядерного оружия президент назвал всемирной катастрофой. "Россия не может быть ее инициатором", – заключил Владимир Путин.

Напомним, что согласно новой редакции военной доктрины, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.