Шойгу раскрыл планы Запада по войне в Крыму

Западная коалиция намеревалась дестабилизировать обстановку в Крыму, устроив там гибридную войну. Однако Россия не позволила применить на полуострове технологии, отработанные в Ираке и Югославии.

Страны Запада обвиняют Россию в том, что сами пытались сделать на Крымском полуострове. Гибридная война, которую США и Великобритания намеревались устроить в регионе, не удалась, и они решили свалить все на Москву, заявил Сергей Шойгу.

"Мы просто не дали заокеанским коллегам возможности реализовать на практике эти меры в Крыму, где состоялся референдум, в ходе которого жители свободно и, кстати, в присутствии сотен представителей тех же американских СМИ приняли решение о выходе из состава Украины и воссоединении с Россией", – пояснил он в интервью итальянскому изданию Il Giornale. По словам главы оборонного ведомства, технологию эту Вашингтон и Лондон "обкатывали" неоднократно – в Ираке, бывшей Югославии, Ливии, а теперь и в Сирии.

Как сказал Шойгу, для реализации этого метода необходимы глобальные СМИ, превосходство в информационных и телекоммуникационных технологиях, сосредоточение у себя рычагов управления мировой финансовой системой, а также опыт использования сил специального назначения в других странах. Все признаки гибридной войны были хорошо видны и на Украине накануне вооруженного мятежа в феврале 2014 года. Пассивное участие в этих действиях принимали и европейские страны, отметил он.

Министр обороны России хочет подарить американским коллегам глобус, поскольку их познания в области географии вызывают удивление. Трудно понять, почему "противники Америки" и "жизненные интересы" США находятся на Ближнем и Дальнем Востоке. Вдобавок их военные базы жмутся к границам России. Возможно, в Вашингтоне хотят, чтобы Москва обороняла его союзников в Европе, предположил Шойгу.