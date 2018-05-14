Лаврову и Шойгу вынесли вердикт

Судя по всему, исполняющие обязанности министров иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу останутся в обновленном составе кабмина. Детали формирования правительства раскрыл осведомленный источник.

В свою очередь и.о. министров транспорта, сельского хозяйства и по делам Открытого правительства Максим Соколов, Александр Ткачев и Михаил Абызов вряд ли сохранят свои посты в обновленном кабмине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте.

При этом полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе (ЦФО) Алексей Гордеев, которому прочат должность вице-премьера по вопросам сельского хозяйства, скорее всего, будет совмещать пост министра и вице-премьера, заявил собеседник агентства. Совмещать посты будет и исполняющий обязанности министра финансов Антон Силуанов, которого Дмитрий Медведев предложил на должность первого вице-премьера.

В то же время занимавшему должность вице-премьера по оборонному комплексу Дмитрию Рогозину, который, по некоторым данным, не попадает в новый состав кабмина, предложено возглавить "Роскосмос". Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Кремле, Минобороны и окружении самого Рогозина.

Стоит отметить, что Сергей Лавров и Сергей Шойгу по результатам социологических исследований неоднократно признавались самыми популярными министрами. Последний такой рейтинг был опубликован ВЦИОМом в ноябре прошлого года.

Авторы исследования предложили россиянам оценить работу министров по пятибалльной шкале, где 1 – "очень плохо", а 5 - "очень хорошо". Лавров с результатом 4,69 балла занял первое место, а Шойгу (4,64) – второе.





Напомним, 7 мая состоялась инаугурация президента Владимира Путина. В соответствии с законодательством, правительство после этого должно уйти в отставку. Вскоре после окончания торжественной церемонии глава государства внес в Госдуму предложение о повторном назначении Дмитрия Медведева председателем кабинета министров. Законодатели инициативу поддержали.

Имена новых министров станут известны уже 15 мая. В этот день Медведев должен представить Путину предложения по обновленному составу правительства. Впрочем, премьер ранее уже озвучивал кандидатов в новый кабмин. Первым вице-премьером он предложил назначить Антона Силуанова, который в прошлом правительстве возглавлял Министерство финансов. Вице-премьером по здравоохранению и социальной политике может стать Татьяна Голикова, руководившая с 2013 года Счетной палатой. Сюрпризом стала кандидатура бывшего министра спорта Виталия Мутко на должность зампреда правительства по вопросам строительства.