США испугались возможностей нового оружия России
Россия испытала ЗРС С-500, передает американский телеканал CNBC. Его проинформировали источники, которые узнали об этом от представителей разведывательного сообщества.
Сведения, полученные журналистами по столь сложной цепочке, их не обрадовали: испытания прошли успешно. С-500 поразила цель на расстоянии 481,2 километра. Американские разведчики подсчитали, что это на 80 километров дальше, чем записано в технических характеристиках любой из аналогичных систем.
Еще в феврале занимавший в то время пост вице-премьера Дмитрий Рогозин говорил о том, что на Нижегородском машиностроительном заводе началось производство С-500 и С-400 на автомобильном шасси. Концерн "Алмаз-Антей" с 2012 года строил завод 70-летия Победы в Нижнем Новгороде и завод по производству компонентов для ракетных комплексов в Кирове.
Как сообщал глава Минобороны России Сергей Шойгу, система С-500 придет на смену С-400. Поставки комплексов в войска начнутся в 2020 году.
"Россия утверждает, что зенитно-ракетная система наземного базирования способна перехватывать гиперзвуковые ракеты, летательные аппараты и беспилотники, а также боевые самолеты вроде F-22 и F-35. С-500 расширит возможности Кремля в нанесении точных ударов по нескольким целям", – отмечает CNBC.
Эксперты не советуют воспринимать это как похвалу российскому оружию. По мнению специалистов, указанный фактор позволяет формировать образ врага. А военно-промышленное лобби в западных странах использует это, чтобы добиться увеличения оборонных бюджетов, финансирования ВПК, передает РИА Новости.
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