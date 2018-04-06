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Политика

"Единая Россия" готовит вопросы к отчету Медведева в Госдуме

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Депутаты из "Единой России" подготовят к отчету премьера в Госдуме свои вопросы. Об этом сообщил после встречи с Дмитрием Медведевым руководитель фракции Сергей Неверов.
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По словам политика, во фракцию из регионов поступают вопросы, адресованные главе правительства и министрам. До 11 апреля депутаты систематизируют их и обязательно донесут до адресатов. В свою очередь первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков назвал предстоящий отчет премьер-министра особенным.

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Сергей Иванович Неверов

Сергей Иванович Неверов вице-спикер Госдумы России

"Это не просто отчет за 2017 год, по сути это отчет за шесть лет. Думаю, депутатов будет интересовать то, как министры видят выполнение основных тезисов послания президента Федеральному собранию, которые касаются вопросов развития экономики, промышленности и сельского хозяйства", – сказал Жуков.

Подводя промежуточный итог работы с правительством, руководитель координационного совета по законотворческой деятельности фракции "Единая Россия", депутат Андрей Исаев отметил, что во время отчета правительства в Думе депутаты будут говорить и о реализации социальных инициатив партии.

Сергей Неверов. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Парламентарий напомнил, что за последние годы удалось решить много проблем в этой сфере, отметив серьезные положительные сдвиги в реформе здравоохранения, в оснащении школ и обеспечении мест в детских садах. Но остаются, по словам Исаева, и нерешенные вопросы.

Мы должны войти в мировой клуб "80+", создать программу активного долголетия, обеспечить устойчивый рост доходов населения.

Напомним, что депутаты из "Единой России" встретились сегодня с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Спикер Госдумы Вячеслав Володин констатировал, что нижней палате парламента удалось выстроить конструктивный диалог с правительством. Он подчеркнул, что это было бы невозможно без личной поддержки Медведева.

Спикер отметил, что в законотворческом процессе много участников, но правительство занимает особое место. "За прошедший период каждый второй законопроект, принятый Госдумой, внесен правительством. Это хороший результат как для правительства, так и для Госдумы", – сказал Володин.

Вячеслав Володин. Фото: er.ru

Медведев начал свою речь с заявления о том, что Дума и правительство вышли на принципиально новый уровень взаимодействия. Глава "Единой России" также призвал депутатов решить вопрос о внесенных в парламент, но не рассмотренных законопроектах.

Напомним, на 11 апреля запланировано выступление Дмитрия Медведева в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. На прошлой неделе премьер начал серию консультаций с представителями думских фракций: 28 марта он провел первую встречу с представителями ЛДПР, 4 апреля была консультация с депутатами "Справедливой России", а 6 апреля глава правительства встретился с парламентариями "Единой России".

Автор: Александр Комаров6 апреля 2018, 14:29

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