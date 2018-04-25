Ситуация в Сирии Выборы-2018 Новости Украины Страсти вокруг Трампа Госдума VII созыва

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Политика

Когда утвердят предложенного Путиным премьер-министра

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов рассказал о процедуре утверждения предложенного президентом России премьера. По его словам, обычно это происходит на следующий день после инаугурации главы государства.
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Политик отметил, что так было не всегда, но авторитет Владимира Путина "позволяет довольно быстро проводить эту процедуру". При этом он добавил, что все зависит от политической ситуации.

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"Считается, что это его кандидатура, он ему доверяет, а к нему – большое доверие людей. Соответственно, эта фигура проходит довольно быстро процедуры", – цитирует депутата РИА Новости.

"Все зависит от политической ситуации. Если же президент такого влияния не имеет – процедура очень сложная, то есть не формальная процедура, а предварительное согласование", – пояснил парламентарий.

Михаил Емельянов напомнил, что в 1998 году намечался правительственный кризис, когда депутаты дважды отклонили кандидатуру Виктора Черномырдина на пост премьера. И только в сентябре стороны пришли к компромиссу, назначив на должность председателя правительства Евгения Примакова.

Как писали Dni.Ru, источники в Кремле раскрыли имя руководителя нового кабмина. Якобы его возглавит Дмитрий Медведев.

Выборы президента России прошли 18 марта. Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов. Инаугурация состоится 7 мая.

Автор: Людмила Фоканова25 апреля 2018, 11:41

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