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Политика

Кто лишится постов в обновленной команде Путина и Медведева

Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Источники в Кремле раскрыли имя главы нового правительства. Нечего сенсационного они не сообщили – кабинет возглавит Дмитрий Медведев. Зато несколько министров, с большой долей вероятности, расстанутся со своими портфелями.
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Новый состав правительства возглавит действующий премьер Дмитрий Медведев, сообщает телеканал "Царьград". Журналисты узнали, что Госдума может рассмотреть кандидатуру руководителя нового правительства уже 8 мая, то есть на следующий день после инаугурации президента Владимира Путина.

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Собеседник телеканала отметил, что решение по Медведеву принято, а вот посты его заместителей займут новые лица – Игорю Шувалову и Аркадию Дворковичу не нашлось места в обновленном кабмине. Свои посты также могут потерять министр транспорта Максим Соколов, глава Минкульта Владимир Мединский; Вероника Скворцова, возглавляющая Минздрав и министр образования Ольга Васильева.

Имена будущих вице-премьеров держатся в строжайшем секрете. Источник "Царьграда" подчеркивают, что переговоры были очень тяжелыми и долгими, но на сегодня уже завершены и вряд ли решение по остающемуся в правительстве Медведеву и уходящим двум вице-премьерам будет пересмотрено.

Игорь Шувалов и Дмитрий Медведев. Фото: wikipedia.org

По мнению политолога Павла Данилина в нынешней ситуации достаточно серьезные изменения в составе правительства просто необходимы. "Выступая с посланием Федеральному собранию, президент отметил достаточно существенный поворот во внешней и внутренней политике от той линии, которой мы придерживались, начиная с 2012 года. О том, что перестановки и замены в правительстве необходимы, свидетельствует и ситуация, сложившаяся в связи ужесточением антироссийских санкций со стороны США и их союзников", – сказал Данилин в интервью Dni.Ru.

Также остро стоит проблема укрепления безопасности страны, в связи с чем наблюдатели не исключают перестановок и в силовом блоке кабинета министров. По мнению Павла Данилина, новому правительству придется серьезно пересмотреть многие направления деятельности. То, что казалось адекватным в 2012 году не всегда адекватно в 2018-м, заключил эксперт.

Павел Данилин. Фото: er.ru

Тем временем журналисты "Дождя" узнали, что Игорь Шувалов уйдет из правительства сам – он не хочет оставаться на своей должности первого вице-премьера в новом составе кабмина. По словам источников телеканала, информацию об уходе Шувалова сейчас активно обсуждают среди чиновников, подготовились к уходу начальника и в аппарате зампреда правительства.

Главная причина ухода – желание самого Шувалова, говорит его знакомый. Собеседник в аппарате правительства рассказывает, что первый вице-премьер давно просился в отставку у президента Владимира Путина и недавно получил добро. Знакомый чиновника подтверждает, что тот еще несколько лет назад хотел либо уйти в частный бизнес, либо возглавить Внешэкономбанк. В правительстве поговаривают, что Шувалов может занять место главы "Роснано" Анатолия Чубайса.

Аркадий Дворкович и Дмитрий Медведев. Фото: wikipedia.org

Инсайдерские источники "Дождя" также сообщают, что с высокой долей вероятности на своих должностях останутся министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Орешкин. Первый — опытнейший чиновник Минфина, а молодого главу Минэкономразвития агентство Bloomberg называло фаворитом Владимира Путина.

Автор: Александр Комаров24 апреля 2018, 19:19

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