"Единая Россия" нацелена на диалог с народом

"Единая Россия" усовершенствует свои дискуссионные платформы в соответствии с основополагающими ценностями партии. Это сделает ее более открытой и позволит эффективнее решать проблемы граждан.

Работа дискуссионных платформ будет приближена к основополагающим ориентирам партии: благополучию человека, лидерству и развитию, единству и суверенитету. С таким предложением выступил заместитель секретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко, выступая на XVIII съезде партии.

Базовые ценности были определены во время весенних дискуссий "Направление-2026" и поддержаны на региональных конференциях, сказал Ревенко. Но спектр тем, которые предлагается обсуждать на дискуссионных площадках, будет намного шире.

"К примеру, лидерство и развитие – это вопросы развития гражданского общества, поддержка НКО, качество жизни людей. Благополучие человека – это темы социальной политики, экологии, развития спорта, здоровья и образования. Единство и суверенитет – это не только патриотическая повестка, а также темы межнациональных отношений, истории, единства страны", – пояснил Ревенко.





С предложением объединить работу дискуссионных платформ в одну площадку на съезде выступил секретарь Иркутского регионального отделения партии Сергей Сокол. По его мнении, во главу угла следует поставить решение социальных и экономических вопросов, проблем ЖКХ, образования и медицины.

Сегодня, 7 декабря в Москве открылся XVIII съезд "Единой России". На форум съехались более трех тысяч делегатов и гостей. В первый день работают три дискуссионные площадки – "Обновление", "Открытость" и "Лидерство". Завтра откроются площадки "Экономика роста", "Качество жизни", "Городская среда и чистая страна", "Развитие сельских территорий".