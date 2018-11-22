В "ЕР" выступили с предложениями по обновлению партии

В ходе дискуссий "Обновление-2018" от единороссов поступило несколько тысяч предложений по обновлению партии и повышению ее эффективности. Об озвученных инициативах рассказал депутат Госдумы, заместителя секретаря Генсовета "Единой России" Евгений Ревенко.



Опрос партийцев проводился в преддверии XVIII съезда партии, который состоится в начале декабря. Ревенко отметил, что поступило уже несколько тысяч предложений, который будут обобщены и представлены на рассмотрение участников съезда.

В первую очередь парламентарий выделил инициативы, касающиеся идеологии. "Партийцы высказали пожелание, чтобы идеология выражалась в виде простых тезисов для каждой группы населения: пенсионеров, учащихся, студентов, рабочих, селян", – отметил Ревенко. По его словам, "ЕР" должна стать контролем выполнения поручений президента и наказов граждан.

Много предложений касалось стимулирования самых активных первичных отделений партии, которые активно помогают местным жителям. Региональные отделения в Курской, Кемеровской, Свердловской областях и других субъектах предложили создать конкурс грантовых проектов, отметил Ревенко. В свою очередь, единороссы Бурятии, Забайкалья, а также Республики Алтай заявили о важности образовательных программ для секретарей "первичек".





Заместитель секретаря Генсовета "ЕР" выразил уверенность, что стимулирование первичных отделений активизирует их работу и сплотит местных активистов. "Главная цель – чтобы результат проекта был виден жителям конкретной территории", – сказал Ревенко.

В регионах также выступили за повышение активности работы депутатов в период между выборами. По словам заместителя секретаря Генсовета "ЕР", с такими инициативами выступили партийцы Ставропольского края, Тамбовской и Смоленской областей и других регионов. В свою очередь, в Забайкалье предложили прикреплять депутатов к партийной организации по месту избрания, а на Белгородчине – ввести рейтинг парламентариев.

Ревенко также отметил предложение о создании "кодекса этики" для членов "ЕР". "Членам "Единой России" предлагается не совершать поступков, наносящих ущерб авторитету партии", – пояснил законодатель.





Масштаб дискуссии, уверен депутат, говорит о развороте партии в регионы. "Все ключевые решения принимаются с учетом мнений региональных отделений партии, мы будем учитывать в работе позицию наших коллег", – сказал он.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что в ходе дискуссий "Обновление-2018" партийцы предложили поддерживать первичные отделения "ЕР" грантами. С такой идеей выступили в Тюменской, Псковской, Самарской областях и других регионах страны.