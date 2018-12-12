Апологет Майдана Рыклин обвинил Россию в организации французских протестов

Казалось бы, на сегодняшний день уже не осталось ничего, в чем бы ни обвинили Россию. Однако нашлись те, кто даже во французских протестах увидел "руку Кремля". Одним из тех, кто поддерживает подобную риторику, стал журналист и правозащитник Александр Рыклин.

Как сообщает Nation news, выступая на страницах одного из украинских изданий, он заявил, что за организацией движения "Желтые жилеты" стоит Москва. Якобы сами по себе французы не могут возмущаться повышением цен на бензин и некоторыми моментами в политике Макрона. Поэтому Рыклин призвал общественность и правоохранителей Франции немедленно разобраться во "вмешательстве".

"Дискредитация западной демократии – это одно из самых главных направлений нашей внешней политики", – считает он.

Эксперты не удивляются такому повороту событий. В частности, политолог Антон Бредихин заявил, что пока Макрон помогает Порошенко, такие, как Рыклин, всегда будут обвинять Россию.

Александр Рыклин – ярый защитник права свободы уличных собраний. Еще в 2012 году он не раз участвовал в памятных белоленточных протестах. Четыре года назад яростно поддерживал Майдан. И, разумеется, вставил свои пять копеек, когда Крым стал частью России.

"Гениальные" задумки, как вернуть полуостров, он публикует на Facebook.





Своих подписчиков Рыклин "восхищает" умением сочетать жалостливые посты с нацистским юмором.





Ярый правозащитник и бесстрашный пикетчик с небывалым воодушевлением подхватывает мифическую идею о "причастности" Москвы, хотя речь идет о Европе. Журналист осознанно отказывается принимать тот факт, что французы могут просто быть не согласны с властями.

Поэтому не стоит удивляться, если конспирологическая теория о пресловутом "вмешательстве" будет и дальше раскручиваться провокаторами вроде Рыклина. Даром, что все эти домыслы не имеют ни малейшего отношения к реальности.