Перепуганный Макрон пошел на крайние меры
Поздно вечером 10 декабря глава Пятой республики выступил с обращением, которого жители страны ждали три недели. Президент впервые появился на телеэкранах и сообщил о комплексе мер для стабилизации обстановки.
Первым делом он объявил о введении в стране чрезвычайного положения в экономической сфере. Затем сообщил согражданам о желании построить трудовую Францию, в которой дети будут жить лучше их родителей, передает ТАСС.
"Мы ответим на чрезвычайное экономическое и социальное положение сильными мерами: более быстрым снижением налогов, более правильным управлением расходами, а не только их сокращением", – пояснил президент.
Он возложил всю ответственность за будущие решения на свой кабинет. "Я ожидаю, что правительство продолжит трансформацию нашей страны, в пользу которой народ проголосовал 18 месяцев назад", – отметил Макрон.
Президент #Франции Эммануэль #Макрон ввел в стране режим чрезвычайного экономического и социального положения на фоне протестов «желтых жилетов», которые продолжаются уже несколько недель.https://t.co/shgFfY0Goc— Regional Trends Analytics (@regtrends) 11 декабря 2018 г.
Гражданам Франции политик напомнил о том, что каждый должен выполнить свой долг. Взамен он пообещал повышение минимальной зарплаты в стране на 100 евро. Кроме этого, по его словам, все работающие французы получат в конце года необлагаемую налогом премию.
С 17 ноября по всей Франции проходят многотысячные акции протеста "желтых жилетов", выступающих против роста цен на бензин. В Париже протесты переросли в столкновения с полицией и беспорядки: люди жгли машины, разбивали витрины магазинов, забрасывали полицейских камнями. В ответ стражи порядка применяли слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. Силовики задержали более четырех тысяч человек.
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