Порошенко уличили в тайных контактах с Путиным

Украинский лидер Петр Порошенко контактирует с президентом России Владимиром Путиным. Правда, делает это через посредника – кума главы российского государства и лидера общественного движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука. Об этом сообщают журналисты Незалежной.



В течение четырех месяцев они следили за посетителями Порошенко и выяснили, что одним из его частным гостем является Виктор Медведчук. Как утверждают журналисты программы "Схема", накануне введения российских санкций против украинских юридических и физических лиц глава Незалежной встречался с политиком минимум дважды – в президентской администрации и дома у Порошенко.

В расследовании сказано, что автомобили кортежа Медведчука изначально открыто парковались у зданий администрации украинского лидера. Затем охрана заметила слежку журналистов и стала скрывать факты встреч. Корреспондентам начали чинить препятствия сотрудники полиции, а также Управления госохраны.

При этом лидера движения "Украинский выбор" репортеры окрестили пророссийским политиком. Журналисты напомнили, что в канун Евромайдана Медведчук выступал за участие Украины в совместных экономических проектах с Россией. С 2014 года, считают многие, политик является "неформальным послом" Москвы в Незалежной.





Украинские СМИ ранее сообщали, что в 2004 году Владимир Путин с женой премьер-министра Дмитрия Медведева Светланой крестили дочь политика Дарью в Казанском соборе Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что президент России резко высказался об украинском руководстве в ходе своего недавнего визита на саммит АСЕАН в Сингапур. Глава государства констатировал, что нынешнее руководство Киева неспособно к политическому решению ситуации на востоке страны.