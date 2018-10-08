Володин: Главенство доллара подошло к концу

Своей авантюрной политикой Соединенные Штаты вынуждают другие страны отказываться от использования доллара. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью турецкому телеканалу TRT. По словам председателя нижней палаты, будущее международных финансов – переход на расчеты в национальных валютах.



Законодатель отметил, что Вашингтон сам загнал себя в угол авантюрной политикой и нежеланием слышать других. Говоря о последствиях вытеснения доллара в международных торговых отношениях, Володин отметил, что никто специально не ставил целью заменить доллар другими средствами расчета.

Однако в наши дни, подчеркнул спикер, американская валюта уже стала средством шантажа и торговых войн. Переход в расчетах на национальные валюты, уверен председатель Думы, позволит государствам отстоять суверенитет, финансовую независимость и защитить своих граждан, передает "Интерфакс".



По его словам, выход из создавшегося положения заключается в предложении России, Турции, Ирана и Китая об использовании в торговле национальных валют. Спикер отметил, что такой вариант обсуждают и другие страны. Расчеты в национальных валютах – это будущее системы международных финансов, добавил председатель нижней палаты.

"Монополия доллара дальше уже просто невозможна, исходя из того, что произошло, в том числе с ВТО", – резюмировал Володин.





Напомним, председатель нижней палаты во главе думской делегации находится с официальным визитом в Турции, куда он прибыл на III Совещание спикеров парламентов стран Евразии. Вячеслав Володин уже встречался со своими коллегами – главами парламентов Казахстана, Турции, Катара.

В последнее время все больше стран отказываются от валют третьих стран во взаиморасчетах друг с другом. Переход на расчеты в национальных валютах активно обсуждается в рамках международных контактов Госдумы.

Так, недавно этот вопрос был затронут в ходе встречи председателя нижней палаты с главой Собрания Исламского совета Ирана Али Лариджани. Стороны констатировали значительный рост взаиморасчетов в нацвалютах.