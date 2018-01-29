Бросившего семью Порошенко вывели на чистую воду

Украине не удастся порвать связи с Россией, даже несмотря на слова президента Петра Порошенко о "разводе с Москвой", которые он произнес летом прошлого года по случаю получения Незалежной безвизового режима с ЕС. Такое мнение высказал на пресс-конференции в Киеве глава Института глобальных стратегий Вадим Карасев.



"Антикоррупционная терпеливость и ожидания Запада уже исчерпываются. Запад прекрасно понимает, какое сегодня противоречие Украины, какая ловушка ему тут готовится", – отметил эксперт.

По его словам, украинские власти, с одной стороны, постоянно говорят о конфликте с Москвой, Порошенко цитирует стихотворение Лермонтова о "немытой России". С другой стороны, полагает Карасев, Украина в чем-то копирует политическую систему России, предполагающую сильную президентскую власть. "Тут фундаментальное противоречие – если "прощай, немытая Россия", то надо, чтобы и модель политическая и экономическая была европейской", – пояснил он.

Напомним, президент Петр Порошенко принял решение Совета ЕС об отмене виз для граждан Незалежной с нескрываемым восторгом, поспешив в очередной раз противопоставить Украину и Россию. Получение долгожданного безвиза он сравнил с уходом из семьи: "Сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей, и именно так, по-философски, мы должны это воспринимать".

Однако попрощался с Россией украинский лидер цитатой из стихотворения русского поэта Михаила Лермонтова. "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ", – прокричал опьяненный радостью Порошенко.





Пользователи Сети тут же начали высмеивать украинского лидера. "Прощай, немытая Россия!" Ахал бы дядя, на себя глядя", – пишет один из комментаторов, явно намекая на внутренние проблемы самой Украины.

Комментаторов удивило и то, что в своей "прощальной" речи Порошенко использует цитату именно русского поэта. "А ты и дальше верь, что в Украине притесняют все русское", – написал с иронией один из пользователей в Twitter.