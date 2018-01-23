Порошенко подняли на смех из-за зарплаты

Отстранение россиян от Олимпиады Студент Бауманки убил возлюбленную Тесты и опросы Дом-2 Эксклюзив Dni.Ru

Самое читаемое

Малахов шокировал Шурыгину подлостью
Народ бежал от гроба с Державиным
Бандиты напали на пьяную Гузееву
Оскандалившаяся Аршавина осталась без детей и мужа
Мария Захарова объяснила появление своих развратных фото
партнеры
Вторник 23 января
Лента новостей
19:47
"Единая Россия" изменит ПДД в части перевозки детей-инвалидов
19:40
Семья москвичей умерла при загадочных обстоятельствах
19:13
Неприятные сюрпризы для автовладельцев в 2018 году
18:46
Бизнесмены призвали предпринимателей столицы к участию в выборах 18 марта
17:55
Главные способы сохранения молодости
17:40
"Им будет стыдно и позорно": униженных россиян просят поехать на Игры
17:30
Как правильно распределить день
17:24
Эрдоган уничтожает союзников США
17:22
Канделаки влезла в скандал с ульяновскими курсантами-"стриптизерами"
17:13
5 секретов соблазнения взрослой женщины
17:00
Украина наплевала на европейские ценности
16:51
В Москве на стройке метро произошел пожар
16:51
Фильм Звягинцева "Нелюбовь" номинирован на "Оскар"
16:50
Сексуальная Беркова развратила пенсионера
16:27
Почему убитая и изнасилованная студентка ВШЭ была потенциальной жертвой
16:26
Неведомая "болезнь" Лаврова вызвала переполох
16:12
Корчевников взбесил Селина вопросом о бывшей жене Салтыковой
15:59
Юридические войны XXI века
15:57
В России объявились тысячи путан по фамилии Собчак
15:49
"Аэрофлот" начнет летать в болгарский Бургас
15:35
Под Москвой встали электрички
15:28
Причина новой волны отстранения россиян от Игр оказалась неожиданной
15:21
Бизнесмены предпочитают летать "Аэрофлотом"
15:12
Что связывало Высоцкого и Шемякина
15:04
Лихач разогнался до 120 километров в час на встречке (видео)
15:02
"Дурачок": бабушка пожалела студента-убийцу из Бауманки
14:47
Сыгравший Тинки-Винки актер умер в Британии
14:36
Хоккеистов сборной России не допустили до Игр-2018
14:31
Чемпионов России по фигурному катанию отстранили от Олимпиады-2018
14:28
"Виновного" в отстранении России Мутко хотят сослать в Магадан
14:17
Сожительство и брак раскололи общество
14:14
Опасный контент в Сети заблокируют максимально быстро
14:04
Обезумевший драчун с матом накинулся на Самбурскую (видео)
14:02
"За что?": жену Шипулина убило решение отстранить его от Олимпиады
14:02
Жена дерзко поставила на место зарвавшегося Маликова
14:00
"Единая Россия" объявила о ребрендинге
13:51
В Донбассе вездеход военных протаранил автобус с шахтерами
13:23
Россиян хотят оградить от "Смерти Сталина"
13:21
Группа компаний "АРКС" приступила к реконструкции отстойников Ново-Курьяновских очистных сооружений
13:17
Максим Галкин: Мои дети уже обречены
13:13
Зарезавший подругу студент Бауманки трижды надругался над ее трупом
13:09
На Аляске произошло мощное землетрясение
12:59
Отстранение Шипулина и Устюгова довело Губерниева до отчаяния
12:52
Мишель Легран даст единственный концерт в Кремле
12:51
Легендарный джазовый музыкант умер от рака
12:42
В Петербурге автобус с пассажирами вылетел с дороги
12:37
Володин: Надеемся на открытый и честный диалог с ПАСЕ
12:26
Пожар на месте жуткой аварии с поездом сняли на видео
12:04
Москвич посадил любовницу в ванну и угрожал убить феном
12:03
Вокруг Ульяны Сергеенко разгорелся международный скандал
11:53
Щедрое предложение Путина вызвало дрожь у Порошенко
11:52
Студент Бауманки убил однокурсницу из-за несчастной любви
11:30
Священник из "Дома-2" угрожает новому парню своей любимой
11:25
Массовую турецко-курдскую драку в Германии сняли на видео
11:22
Шипулину и Устюгову запретили ехать на Олимпиаду
11:15
Буланову с сыном экстренно госпитализировали
11:06
В МЧС рассказали о ЧП в московской школе
10:57
Володин поздравил Верховный суд с 95-летием
10:53
Киев мечтает испортить России ЧМ-2018
10:51
Дочь Фрейндлих парализовало из-за сравнений с актрисой
10:48
"Заслуженная путана" изнасиловала собутыльника в Омске
10:39
В Москве водитель автобуса умер за рулем
10:34
Под Москвой продавец бургеров застрелил конкурента
10:14
Россия вошла в список лучших стран мира
10:14
Взбешенная Бородина: Иногда лучше сосать, чем говорить
10:13
Жестокую драку на юге Москвы сняли на видео
10:07
У берегов США обнаружили российский корабль-разведчик
10:00
В Москве загадочно умерла целая семья
09:48
Ученые подтвердили смертельную опасность сахара
09:36
Мужчина выбросил грудную дочь в мусорку из-за "неправильного" цвета кожи (видео)
09:36
Ирина Салтыкова: Я осталась без денег, без работы и без мужа
09:35
Под Москвой полицейские изъяли алкоголь на 33 миллиона
09:32
В Москве поезд насмерть сбил двух мужчин
09:14
Британцы готовы голосовать за Путина
09:05
Малахова и его изуродованного героя обругали еще до выхода в эфир
08:58
"Русские" пираты обосновались в США
08:52
В центре Лондона эвакуировали отели
08:48
Ольгу Орлову затравили за оскорбление женщин
08:46
Драка в центре Махачкалы переросла в перестрелку
08:45
Евгения Медведева стала послом красоты
08:40
Таксист выбил глаз буйному пассажиру
08:35
Украина хамски ответила на щедрый жест Путина
08:31
Под Москвой горел мебельный склад
08:19
"Что? Где? Когда?" заменила Друзя и Поташева детьми
08:08
Мельникова родила известному певцу сына
08:03
Предатель Родченков испугался смотреть россиянам в глаза
07:48
Самая старая актриса Голливуда умерла в США
21:57
Российский спортсмен попал в аварию в Испании
21:45
Пузатая Барановская в купальнике произвела фурор
21:40
К чему снится ребенок
21:14
Шепелев продолжает разговаривать с умершей Фриске
21:08
В Москве киллер с букетом застрелил бизнесмена
20:52
"ЕР" окажет поддержку юным инженерам
20:47
Модель отказалась продавать девственность и огорчила родителей
20:37
"Единая Россия" проследит за детскими садами
20:30
Под Москвой полицейские разрешили грабить магазин за взятку
20:10
Губерниев врезал МОК за подлое отстранение Ана
20:04
Собчак начала вскрывать язвы
19:43
Путин радикально поменял жизнь российских военных
19:39
Галкин после гей-скандала возбудил тысячи мужчин (видео)
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бывшая подруга: Виталина собирается делать аборт
Пузатая Барановская в купальнике произвела фурор
Садальский разоблачил аферу Пугачевой на $1,6 миллиона
Взбешенная Бородина: Иногда лучше сосать, чем говорить
К Караченцову позвали патологоанатома
Шепелев продолжает разговаривать с умершей Фриске
Экономика

Порошенко подняли на смех из-за зарплаты

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Li Muzi
В администрации президента Украины Петра Порошенко раскрыли размер его заработной платы. В прошлом году она составила 336 тысяч гривен (более 656 тысяч рублей). Пользователи соцсетей, памятуя о многочисленных активах президента-миллиардера, с сарказмом прокомментировали размер его зарплаты, а также припомнили шикарный отдых на Мальдивах.
прочитано 717 раз

Сумма заработной платы президента Украины состоит из должностного оклада. При этом в администрации главы украинского государства заявили, что положенные ему средства он якобы перечисляет на благотворительность.

ПО ТЕМЕ

Порошенко оправдался за "мастурбацию" в Раде

Порошенко прогулял полмиллиона долларов

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

"И 500000 на мальдивы просадил, шумеры, откуда у него бабос? Включаем кастрюльки и думаем (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал один из пользователей Сети. "У него есть еще и зарплата? а старческий маразм он еще не заимел, может коллекционированием Кастрюль из Золота займется!!" – отметил другой.

Кое-кто предположил, что месячная зарплата Порошенко больше, чем у всех граждан Украины вместе взятых. "На хохму года тянет сие новость", – иронично заявил пользователь Александр Полетаев.

Ранее достоянием общественности стал факт роскошного отдыха президента Незалежной на Мальдивах. На дорогом курорте семья главы государства провела неделю.

Остановились они в шикарном пятизвездочном отеле Cheval Blanc – это отдельные виллы, расположенные на островах посреди Индийского океана. Зарегистрировался украинский лидер в гостинице как Mr. Petro Incognito.


Себе политик забронировал самую дорогую виллу – Owner's Villa (Private Island). По данным журналистов, всего он потратил на отдых около 500 тысяч долларов – более 14 миллионов гривен.

В администрации Порошенко подтвердили, что президент провел рождественские каникулы на Мальдивах. Однако подчеркнули: украинский лидер оплатил отдых из своего кармана, что он, конечно же, отразит в декларации.

На вопрос, почему президент путешествовал инкогнито, ответа не последовало. Не прокомментировали в офисе и немалую сумму расходов курортника.

Автор: Иван Поляков23 января 2018, 15:42

комментарии

Политика

Щедрое предложение Путина вызвало дрожь у Порошенко
Британцы готовы голосовать за Путина
Украина хамски ответила на щедрый жест Путина
"Давно пора": Захарова похвалила оплошавшего Порошенко

Шоу-бизнес

Сексуальная Беркова развратила пенсионера
Корчевников взбесил Селина вопросом о бывшей жене Салтыковой
Россияне в глубоком трауре из-за поступка Бузовой
Обезумевший драчун с матом накинулся на Самбурскую (видео)

Проишествия

Зарезавший подругу студент Бауманки трижды надругался над ее трупом
Москвич посадил любовницу в ванну и угрожал убить феном
Жестокую драку на юге Москвы сняли на видео
Мужчина выбросил грудную дочь в мусорку из-за "неправильного" цвета кожи (видео)

Lifestyle

Россиян хотят оградить от "Смерти Сталина"
"Что? Где? Когда?" заменила Друзя и Поташева детьми
Шаинский нашел последний приют рядом с Глаголевой
Названы лучшие актеры США
Происшествия

Зарезавший подругу студент Бауманки трижды надругался над ее трупом

Манифест убийцы-наркомана

Шоу-бизнес

Взбешенная Бородина: Иногда лучше сосать, чем говорить

У ведущей "Дома-2" сдали нервы
Шоу-бизнес

Корчевников взбесил Селина вопросом о бывшей жене Салтыковой

Популярный актер не смог сдержать эмоций
Шоу-бизнес

Сексуальная Беркова развратила пенсионера

Звезда фильмов для взрослых не смутилась на эпатажном шоу

Гороскоп

Собчак начала вскрывать язвы
Астрологический прогноз на период с 22 по 28 января
Истеричную Бузову ждет серьезное лечение
Совет на выходные

Фоторепортажи

Звезды попрощались с Шаинским в Москве
Известные актрисы разделись на красной дорожке
Развратный отдых Бузовой в Таиланде
Жуткие фотографии Анастасии Волочковой

Спорт

Хоккеистов сборной России не допустили до Игр-2018
"Виновного" в отстранении России Мутко хотят сослать в Магадан
"За что?": жену Шипулина убило решение отстранить его от Олимпиады
Киев мечтает испортить России ЧМ-2018

Регионы

"Заслуженная путана" изнасиловала собутыльника в Омске
Отмороженные сибиряки шокировали россиян (видео)
Безумные регионы: обидчивый омич зарезал друга из-за Крещенских купаний
Неуклюжий танцор получил жуткие травмы после трюка в клубе (видео)
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru