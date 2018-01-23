Щедрое предложение Путина вызвало дрожь у Порошенко

Украинские власти опасаются принимать предложение президента России Владимира Путина и забирать оставшуюся в Крыму военную технику. Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров уверен: руководство Незалежной боится за свой политический имидж внутри страны.



По словам экс-парламентария, Украина забрала бы оставшуюся на полуострове технику, однако этому мешает потенциально негативная реакция общества. "В обществе это может быть воспринято как обмен Крыма на какие-то остатки собственности, в том числе вооружения", – цитирует Килинкарова "Звезда".

Бывший депутат Верховной рады полагает, что Киев пытается придумать сценарий, который позволит и забрать технику из Крыма, и сохранить политический имидж, не настроив против себя общественное мнение. "Я думаю, они будут искать вариант, каким образом вывести эту технику и забрать все, что можно забрать, но без принятия каких-то политических решений на высшем уровне. Мне кажется, там сейчас все в раздумьях, как это можно реализовать", – добавил политик.

Президент России Владимир Путин выступил с предложением Киеву забрать технику и имущество из Крыма на встрече с руководителями российских печатных СМИ 11 января. Глава государства также заявил, что Москва не против присутствия украинских военнослужащих на утилизации боеприпасов.

Он уточнил, что речь идет о "десятках кораблей и боевых самолетов". Говоря о кораблях, президент отметил, что будет лучше, если военнослужащие Незалежной "просто приедут и их заберут". "Мы готовы помочь им осуществить транспортировку в Одессу", – сказал Путин.





Предложением доброй воли назвал инициативу российского лидера его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что Путин заинтересован в выводе из кризиса отношений России и Украины. "Из того враждебного и плачевного состояния, в котором они находятся", – пояснил Песков.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ответ на предложение Москвы заявил, что Киев не ведет переговоров относительно статуса полуострова. Кроме того, официальных нот с предложением забрать корабли и самолеты Украина не получала, заявил глава ведомства.

Член Совфеда Франц Клинцевич назвал отказ Украины забирать технику из Крыма политическим хамством. "Нынешние украинские власти способны ответить на жест доброй воли со стороны Москвы только политическим хамством, встав при этом в позу и перевернув все с ног на голову", – сказал сенатор.

