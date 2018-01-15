Оплеванная Собчак пробила дно

У кандидата в президенты России Ксении Собчак, кажется, серьезные проблемы. Антирейтинг светской львицы за два месяца ведения ее избирательной кампании вырос на 10 процентных пунктов, практически достигнув отметки в 90%. Соответствующие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



В октябре за телеведущую не стали бы голосовать 79,3% россиян, в январе таковых уже 89,8%. "Таковы результаты кампании за два месяца", – прокомментировал неутешительные для Собчак данные глава Центра Валерий Федоров.

Он отметил, что антирейтинг светской львицы в два раза выше, чем у лидера "Яблока" Григория Явлинского: голосовать за него отказываются 44,8% граждан страны. За последние два месяца антирейтинг политика вырос на 14 процентных пунктов.

Вырос уровень неодобрения и у кандидатов от Партии роста и КПРФ Бориса Титова и Павла Грудинина. Их антирейтинг по данным на январь составил 28,9% и 28,2% соответственно.

Самым популярным кандидатом является президент России Владимир Путин. Отдать свой голос действующему главе государства готовы 74% опрошенных ВЦИОМ респондентов. Далее следует Павел Грудинин (7,2%) и Владимир Жириновский (4,7%).

Проголосовать за Ксению Собчак намереваются всего лишь около 1% россиян – цифра в пределах статистической погрешности.



Напомним, светская львица объявила о намерении баллотироваться на выборах главы государства в конце октября. С тех пор она отметилась рядом скандальных заявлений, которые вызвали резко негативную реакцию у подавляющей части общества. Так, по мнению телеведущей, Крым принадлежит Украине, а Россия сама виновата в том, что Запад ввел против нее санкции.

Помимо сомнительных утверждений, Собчак "прославилась" новогодним танцем под дверью православного храма. Кандидат в президенты устроила веселые пляски вместе со своим мужем Максимом Виторганом и неизвестным мужчиной. Все происходящее снималось на видео.





Соответствующая запись появилась на странице телеведущей в Instagram. "About last night или Пусси Райот уже не те", – подписала пост Собчак. Однако позже ролик был удален.

Поведение светской львицы взбесило россиян. "Скоро как Панин будет в порно с животными учавствовать, ну а че...удивить уже не чем" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.Ред.), "Можно смысл вашей акции донести другим способом, причем здесь храм?". "Ничего святого как не было,так с годами и не появилось,омерзительное поведение", "Стыд", – написали обескураженные комментаторы.

В конце декабря Центризбирком зарегистрировал телеведущую в качестве кандидата на пост главы государства от партии "Гражданская инициатива". После этого Собчак приступила к сбору подписей в свою поддержку.

