Известный певец жестко подставил Собчак

Музыкант Андрей Алексин опубликовал в своем микроблоге фото вместе с баллотирующейся в президенты телеведущей Ксенией Собчак. Снимок сделан в пятизвездочном отеле на острове Бали.

"Ксения Анатольевна – наш кандидат!!!" – подписал кадр певец, добавив хештеги #собчакпрезидент #ксенияанатольевна #бали #сновалето #теплыйянварь. Этим Алексин оказал медвежью услугу знаменитости, претендующей на президентское кресло.

Есть предположения, что Ксения во время избирательной кампании проводит на индонезийском острове корпоратив для миллиардера Александра Рослякова, передает Ura.ru со ссылкой на соцсети. Фолловеры раскритиковали звезду в своих комментариях.

"Проголосовать за Собчак-равносильно предательству России (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Да у Паси Бог Россию Матушку от таких кандидатов", "Малайцев агитирует и интригует своей "содержательной программой", – написали пользователи Instagram.

Публикация от Андрей Алексин (@andreyaleksin) Янв 10, 2018 at 10:36 PST

Как известно, телеведущая за словом в карман не полезет: Ксения оперативно отреагировала на нападки в свою сторону. "Никаких корпоративов я не веду. Собираю деньги на кампанию, летая как угорелая туда-обратно по всему миру, – веду переговоры со спонсорами, контролирую сбор подписей и езжу по штабам", – отметила кандидат в президенты в своем микроблоге. Свой пост Собчак сопроводила снимком из самолета в аэропорту Домодедово.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Янв 11, 2018 at 6:29 PST

Напомним, в конце декабря Центризбирком зарегистрировал журналистку в качестве кандидата на пост главы государства от партии "Гражданская инициатива". После этого она приступила к сбору подписей в свою поддержку.