Госдума вступилась за свободу Кубы

Нижняя палата парламента потребовала прекратить экономическую блокаду. Соответствующее обращение к Генассамблее ООН, парламентам государств мира и межпарламентским организациям депутаты приняли на пленарном заседании. Как напомнили законодатели, Вашингтон последовательно игнорирует соответствующие резолюции Генеральной ассамблеи ООН о необходимости снятия американского экономического эмбарго Острова Свободы.

Депутаты Госдумы приняли обращение о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Кубы. В тексте документа российские парламентарии призывают Вашингтон "прекратить препятствовать реализации суверенных прав Кубы".



Речь идет о возвращении Гаване свободы международной торговли и судоходства, осуществления взаимовыгодного торгово-экономического и финансового сотрудничества со всеми государствами. Кроме того, депутаты потребовали от США "уважения общепризнанных принципов и норм международного права, включая принципы суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела".

Для скорейшего снятия ограничений с Острова Свободы российские парламентарии призвали ООН, парламенты мира и межпарламентские организации "предпринять практические действия на двусторонней и многосторонней основах, используя различные форматы международного сотрудничества".

В принятом обращении говорится, что "вопреки основополагающим целям и принципам ООН, вот уже более 50 лет США в одностороннем порядке оказывают политическое и экономическое давление на Республику Куба". Введенные Вашингтоном санкции не только мешают развитию кубинской экономики, но и ущемляют права граждан страны, в том числе на получение лекарств и товаров первой необходимости, подчеркнули депутаты.

В Госдуме отметили, что объявленный США курс на нормализацию отношений с Кубой на практике не привел к снятию санкционных ограничений. Более того, отметили российские законодатели, наблюдается тенденция к замедлению переговорного процесса между Вашингтоном и Гаваной. А высказывания американских властей в адрес Кубы говорят об угрозе срыва ранее достигнутых договоренностей.



Напомним, новый виток противостояние США и Кубы получило в конце августа, когда официальный представитель Госдепа Соединенных Штатов Хизер Науэрт заявила, что американские дипломаты в Гаване якобы стали жертвами "акустической атаки". Несмотря на то, что доказательств, подтверждающих слова Науэрт, представлено не было, из Вашингтон выслал из Соединенных Штатов двух кубинских послов. А в середине сентября американские сенаторы выступили с предложением о закрытии посольства США в Гаване.