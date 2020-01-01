Выборы-2017
Нелегальные деньги доставлялись всеми возможными способами
Политологи и эксперты обсуждают итоги голосования
Выборы не преподнесли особых сюрпризов, за исключением результатов по Москве
Полиция отчиталась об обеспечении безопасности в день голосования
Эксперты отмечают высокий уровень организации и "чистоту" выборов
В региональную ОП поступило более 20 обращений от граждан
Даже Д'Артаньяну не удалось обмануть КОИБ
На предыдущих аналогичный показатель составил 36,54% избирателей
Спикер Госдумы посетил участок в московской школе 2123
День выборов завершился в восточных регионах России