Невнимательный Трамп проморгал триумф России

Москва делает новые успехи в Сирии и укрепляет свое влияние в мире, в то время как президент США Дональд Трамп увяз в противостоянии с Северной Кореей. Об этом пишет британская газета Daily Express.

Пока Соединенные Штаты беспокоятся из-за ядерной угрозы со стороны КНДР, Москва сосредотачивает свою внимание на Сирии и борьбе с терроризмом, пишет издание. Газета приводит слова министра обороны России Сергея Шойгу, который заявил, что на повестку дня выходит вопрос освобождения города Дейр-Эз-Зор. "Это такая основная точка на Евфрате", – сказал он.

Daily Express подчеркивает, что ведя борьбу с терроризмом на сирийских фронтах Москва расширяет круг своих союзников на международной арене. И это в то время, продолжает таблоид, когда Вашингтон сосредоточился на северокорейской проблеме, опасаясь, что Пхеньян может поразить территорию США ядерным оружием.





Напомним, ситуация вокруг Северной Кореи вновь обострилась в начале августа. Вашингтон и Пхеньян обменялись рядом угроз. Президент США Дональд Трамп пообещал КНДР "огонь и ярость" в случае, если Ким Чен Ын "не возьмет себя в руки". Позже американский лидер заявил, что он "еще мягко выразился". В ответ в Пхеньяне пообещали нанести сокрушительный удар ядерным оружием по США и их союзникам.

Позже глава Белого дома заявил, что Вашингтон полностью готов к военному решению проблемы. "Военные меры теперь полностью подготовлены, заряжены и готовы к бою в случае, если Северная Корея будет действовать необдуманно. Надеюсь, Ким Чен Ын выберет другой путь!" – написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter.

По мнению экспертов, стороны подошли к крайне опасной черте, когда военный конфликт между ними вполне вероятен. Это в корне отличают ситуацию от прошлых обострений. Тогда Пхеньян и Вашингтон обменивались заявлениями разной степени агрессивности, однако никогда не были так близки в вооруженному столкновению.

Россия, в свою очередь, уже привела в состояние повышенной боеготовности комплексы противовоздушной обороны на Дальнем Востоке. Москва предпринимает превентивные меры на случай обострения ситуации.

