Злая шутка Трампа над Путиным расстроила американцев

"Если вы пропустили – одно из самых постыдных, непатриотичных и неосведомленных заявлений, которые за последнее время сделал наш президент", – написал Макфол в Twitter. Пользователи соцсети поддержали бывшего посла США в России.

"Я никогда не думал, что увижу, как президент перебежит, как собака, к другому лидеру", "Вы правильно поставили слова "в последнее время" – это не самое худшее, что он говорил", "Это было одно из главных публичных заявлений, которые он сделал, что делает совершенно очевидным: он играет в команде Путина", "Невероятно", "Это вероломный поступок", – прокомментировали американцы.

ICYMI, one of the most embarrassing, unpatriotic, and uninformed comments our president has made (recently) https://t.co/EEEouZOubM