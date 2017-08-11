Злая шутка Трампа над Путиным расстроила американцев

Экс-посол США в России, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол назвал непатриотичной реакцию американского президента США Дональда Трампа на сокращение численности сотрудников дипмиссии. Более того, он считает такое поведение постыдным.

"Если вы пропустили – одно из самых постыдных, непатриотичных и неосведомленных заявлений, которые за последнее время сделал наш президент", – написал Макфол в Twitter. Пользователи соцсети поддержали бывшего посла США в России.

"Я никогда не думал, что увижу, как президент перебежит, как собака, к другому лидеру", "Вы правильно поставили слова "в последнее время" – это не самое худшее, что он говорил", "Это было одно из главных публичных заявлений, которые он сделал, что делает совершенно очевидным: он играет в команде Путина", "Невероятно", "Это вероломный поступок", – прокомментировали американцы.

ICYMI, one of the most embarrassing, unpatriotic, and uninformed comments our president has made (recently) https://t.co/EEEouZOubM — Michael McFaul (@McFaul) 11 августа 2017 г.

Немного оправдать президента США попытался бывший сотрудник Госдепартамента Дэниел Фрид. По его мнению, Трамп неудачно выразился, пытаясь продемонстрировать, что сокращение числа дипломатов его не беспокоит.

Напомним, в конце июля российский МИД объявил, что Вашингтону предстоит сократить численность сотрудников дипмиссии до 455 человек. Кроме того, 1 августа Москва закрыла доступ американской стороны к посольской даче в Серебряном Бору и складским помещениям в столице.

"Мы уже без ответа ничего оставлять не будем", – пояснил глава государства Владимир Путин, добавив, что двусторонние отношения не улучшились. В свою очередь Дональд Трамп выразил ему благодарность и отметил, что Вашингтон сэкономит много денег на зарплатах сокращенных сотрудников.