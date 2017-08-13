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Политика

Трамп оскандалился после трагедии в Шарлотсвилле

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Celestino Arce Lavin
Президент США Дональд Трамп угодил в новый скандал. На этот раз на политика набросились из-за недостаточной резкой реакции на беспорядки, устроенные ультраправыми.
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Трагедия, которая произошла в Шарлотсвилле (штат Виргиния) в ночь на 13 августа, потрясла Соединенные штаты. В беспорядках, устроенных активистами движения ультраправых, пострадали десятки людей, по меньшей мере один человек погиб. На случившееся был вынужден отреагировать президент США Дональд Трамп.

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Дональд Джон Трамп президент США

В своем обращении он осудил насилие, однако не стал критиковать ультраправых. Высказывание Трампа вызвало настоящий скандал: американского лидера осудили как однопартийцы, так и соперники-демократы.

"Господин президент, нас следует называть зло по имени! Это были расисты и внутренний терроризм", – написал сенатор-республиканец Кори Гарднер. Его поддержал коллега из Демократической партии, бывший госсекретарь Джон Керри. По его словам, Трампу нужно научиться называть вещи своими именами. Дипломат считает, что произошедшее следует охарактеризовать как ненависть, зло, насилие и доморощенный экстремизм.

Перепалка между политиками разгорелась в социальной сети Twitter. Трамп пока никак не отреагировал на обвинения со стороны коллег.

Напомним, в результате беспорядков в Шарлотсвилле ранений получили десятки человек. Сообщается об одном погибшем. В штате введено чрезвычайное положение, передает местный телеканал ABC News.

Автор: Евгений Мышко13 августа 2017, 14:07
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