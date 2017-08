Трамп оскандалился после трагедии в Шарлотсвилле

Трагедия, которая произошла в Шарлотсвилле (штат Виргиния) в ночь на 13 августа, потрясла Соединенные штаты. В беспорядках, устроенных активистами движения ультраправых, пострадали десятки людей, по меньшей мере один человек погиб. На случившееся был вынужден отреагировать президент США Дональд Трамп.

В своем обращении он осудил насилие, однако не стал критиковать ультраправых. Высказывание Трампа вызвало настоящий скандал: американского лидера осудили как однопартийцы, так и соперники-демократы.

"Господин президент, нас следует называть зло по имени! Это были расисты и внутренний терроризм", – написал сенатор-республиканец Кори Гарднер. Его поддержал коллега из Демократической партии, бывший госсекретарь Джон Керри. По его словам, Трампу нужно научиться называть вещи своими именами. Дипломат считает, что произошедшее следует охарактеризовать как ненависть, зло, насилие и доморощенный экстремизм.

1) What we've seen today in #Charlottesville needs to be condemned and called what it is: hatred, evil, racism & homegrown extremism.