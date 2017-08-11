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Политика

Трамп шокировал Вашингтон благодарностью Путину

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Mikhail Klimentyev
Президент США Дональд Трамп поблагодарил российского лидера Владимира Путина за решение о сокращении числа сотрудников американской дипломатической миссии в России. В Вашингтоне такой подход не оценили.
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Дональд Трамп постарался найти положительные стороны в решении Москвы о сокращении персонала дипломатической миссии США в России до 455 человек и закрытии для американского посольства дачи в Серебряном Бору и складов на Дорожной улице. Американский лидер попытался представить дело таким образом, что Вашингтон от этого решения только выиграл, и поблагодарил за него Владимира Путина.

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 Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

"Хочу поблагодарить его, поскольку мы пытаемся сократить расходы на персонал. В том что касается меня, я очень рад, что он уволил большое количество народа, поскольку у нас теперь меньше штаты. Нет никаких причин, чтобы они возвращались", – цитирует РИА Новости Дональда Трампа.

Впрочем, в дипломатических кругах подобный оптимизм президента США понимания не нашел. Попавшие под сокращение работники посольства с грустью выслушали слова американского лидера, передает "РЕН ТВ". По мнению одного из дипломатов, Дональд Трамп просто не понимает, что таким образом он демонстрирует отсутствие поддержки работникам посольств со стороны Белого дома.

 

 

Недовольны остались и ветераны американской дипломатии. По их мнению, слова Дональда Трампа являются проявлением неуважения. Вице-президент вашингтонского научно-исследовательского Центра имени Вудро Вильсона Аарон Дэвид Миллер назвал высказывание Трампа "самым постыдным моментом за время его президентского срока", передает ТАСС.

Хоть немного оправдать президента США попытался бывший сотрудник Госдепартамента Дэниел Фрид. По его мнению, Трамп просто неудачно выразился, пытаясь продемонстрировать российской стороне, что сокращение числа дипломатов его не беспокоит.

Напомним, Россия обязала США до 1 сентября 2017 года привести число дипломатических и технических сотрудников американского посольства в Москве и генеральных консульств в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке в точное соответствие с числом российских дипломатов и техперсонала, которые находятся в США. Фактически это означает, что число сотрудников американского внешнеполитического ведомства должно сократиться на 755 – до 455 человек. Это решение было принято в ответ на аналогичные шаги со стороны Вашингтона, объяснили в Москве.

Автор: Геннадий Куприянов11 августа 2017, 08:18
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