Обиженная Украина огрызнулась на Польшу из-за Бандеры

Варшаве придется ответить за слова о Бандере и украинской истории, заявили в Киеве. МИД Украины вызовет на ковер польского посла, чтобы тот объяснил столь "вредные и несвоевременные высказывания".

Обиду Киева на прозвучавшие из Варшавы заявления высказал экс-советник СБУ Маркиян Лубкивский. Следует потребовать пояснений слов министра иностранных дел Польши о том, что Украина не сможет вступить в Европейский союз "вместе с Бандерой".

"Безусловно, такие слова требуют реакции МИД Украины, и я надеюсь, что наше внешнеполитическое ведомство вызовет посла Польши для того, чтобы получить пояснения по поводу высказывания главы МИД этой страны – или же наш посол в Польше посетит министерство и будет требовать соответствующих объяснений", – сказал Лубкивский в эфире телеканала "112 Украина". Заявления министра иностранных дел Польши он назвал "несвоевременными, недружественными и вредными".

Власти Польши заявили накануне, что наложат вето при голосовании по вопросу вступления соседней страны в Европейский союз. Украина не войдет в Европу с Бандерой, подчеркнул глава польского МИДа Витольд Ващиковский.

"Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу не войдете. Мы говорим об этом и громко, и тихо. Мы не будем повторять ошибок 90-х годов, когда были определенные проблемы в отношениях с Германией и Литвой", – сказал Ващиковский в интервью изданию wPolityce.

Говоря о проблемах 1990-х, он имел в виду статус польских меньшинств в этих странах. По словам чиновника, имея такой опыт, Варшава намерена требовать, чтобы все дела были улажены "до того, как Киев будет стоять у ворот Европы с просьбой о членстве".

Прозвучавшие из Варшавы заявления прокомментировали и в российской Госдуме. Депутаты напомнили, что польский сейм недавно вносил поправки в закон о декоммунизации – узаконив таким образом снос памятников советским солдатам, освобождавшим Польшу. Так что, высказывания в отношении Украины верны – однако Польше не мешало бы заняться и собственным национализмом.