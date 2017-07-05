Депутаты попросили президента сохранить права водителям из Киргизии

Единственное государство на постсоветском пространстве, сохранившее официальный статус русского языка – Киргизия. Россия должна пойти ей навстречу и разрешить гражданам Киргизии не обменивать их национальные права на российские, считает спикер Госдумы.

Госдума ожидает ответа президента на свое обращение по поводу водителей из Киргизии. Депутаты рассчитывают на положительное решение.

"Обращение мы подготовили, будем ждать решения президента. По форме реализации этого решения – это может быть согласие, в этом случае мы оперативно внесем сами законодательную инициативу", – сказал Вячеслав Володин.

С 1 июня в России вступил в силу запрет на использование иностранных водительских удостоверений. Как отмечается в обращении Госдумы к президенту, необходимость получения российских водительских удостоверений обосновывалась во многом недостаточным знанием русского языка водителями - гражданами иностранных государств. Под действие этого закона подпадают и граждане Киргизской Республики.

В то же время, в конституции Киргизии закреплено, что русский язык употребляется в этом государстве в качестве официального. Это положение закона предполагает хорошее знание гражданами республики русского языка – на нем они изучают и правила дорожного движения.

"В связи с вышеизложенным депутаты Госдумы обращаются к вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой рассмотреть вопрос о возможности предоставления гражданам Киргизской Республики права управления транспортными средствами в Российской Федерации при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений", – цитирует обращение парламентариев РИА Новости.

Как писали Dni.Ru, до конца весенней сессии депутаты Госдумы работают в усиленном режиме. Одна из задач – разобраться с "законодательными завалами", которые копились предыдущими созывами палаты. Так, депутаты отказались от заявлений фракций и продлили на час каждое заседание за счет сокращения обеденного перерыва. Кроме того, по средам время работы решено продлить на два часа – до 20:00. Эти изменения дают депутатам дополнительные шесть часов рабочего времени в неделю для рассмотрения законопроектов.