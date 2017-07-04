"Единая Россия" продолжит борьбу с коррупцией
Пискарев выступил на заседании Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "Единой России". Обсуждались такие темы, как рост политической конкуренции, повышение качества государственных услуг, открытости в работе судов и прозрачности госзакупок, а также противодействие коррупции.
"Отмечу такие важные документы, как закон о создании реестра уволенных за коррупцию лиц, закон о наделении глав субъектов правом проводить проверки достоверности информации о доходах и расходах лиц, которые работают в органах местного самоуправления", – сказал парламентарий.
В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Александр Грибов рассказал о реализации комплекса мер по повышению открытости деятельности судов и повышению эффективности взаимодействия граждан со службой судебных приставов.
По его словам, ко второму чтению готовятся два важных блока поправок. "Первый блок связан с обязательной видеозаписью всех судебных заседаний. От Верховного суда, от правительства, из регионов поступили поправки, которые призваны повысить открытость судебного заседания и сделать так, чтобы его участники могли обращаться к этим материалам, чтобы они были в доступе и, самое главное, чтобы они повысили качество судебного производства", – пояснил Грибов.
Напомним, ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев высказался в поддержку реорганизации партийной Комиссии по подготовке программного документа в Комиссию по контролю за реализацией предвыборной программы. Ее первое заседание прошло 10 мая и было посвящено вопросам реализации социального блока программы.
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