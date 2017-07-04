"Единая Россия" продолжит борьбу с коррупцией

Борьба с коррупцией по-прежнему в центре повестки "Единой России". Председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев сообщил, что при поддержке партии принят целый блок законов, направленных на повышение эффективности противодействия коррупции.

Пискарев выступил на заседании Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "Единой России". Обсуждались такие темы, как рост политической конкуренции, повышение качества государственных услуг, открытости в работе судов и прозрачности госзакупок, а также противодействие коррупции.

"Отмечу такие важные документы, как закон о создании реестра уволенных за коррупцию лиц, закон о наделении глав субъектов правом проводить проверки достоверности информации о доходах и расходах лиц, которые работают в органах местного самоуправления", – сказал парламентарий.

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Александр Грибов рассказал о реализации комплекса мер по повышению открытости деятельности судов и повышению эффективности взаимодействия граждан со службой судебных приставов.

По его словам, ко второму чтению готовятся два важных блока поправок. "Первый блок связан с обязательной видеозаписью всех судебных заседаний. От Верховного суда, от правительства, из регионов поступили поправки, которые призваны повысить открытость судебного заседания и сделать так, чтобы его участники могли обращаться к этим материалам, чтобы они были в доступе и, самое главное, чтобы они повысили качество судебного производства", – пояснил Грибов.





Напомним, ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев высказался в поддержку реорганизации партийной Комиссии по подготовке программного документа в Комиссию по контролю за реализацией предвыборной программы. Ее первое заседание прошло 10 мая и было посвящено вопросам реализации социального блока программы.