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Политика

"Единая Россия" продолжит борьбу с коррупцией

Фото: er.ru
Борьба с коррупцией по-прежнему в центре повестки "Единой России". Председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев сообщил, что при поддержке партии принят целый блок законов, направленных на повышение эффективности противодействия коррупции.
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Пискарев выступил на заседании Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "Единой России". Обсуждались такие темы, как рост политической конкуренции, повышение качества государственных услуг, открытости в работе судов и прозрачности госзакупок, а также противодействие коррупции.

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"Отмечу такие важные документы, как закон о создании реестра уволенных за коррупцию лиц, закон о наделении глав субъектов правом проводить проверки достоверности информации о доходах и расходах лиц, которые работают в органах местного самоуправления", – сказал парламентарий.

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Александр Грибов рассказал о реализации комплекса мер по повышению открытости деятельности судов и повышению эффективности взаимодействия граждан со службой судебных приставов.

По его словам, ко второму чтению готовятся два важных блока поправок. "Первый блок связан с обязательной видеозаписью всех судебных заседаний. От Верховного суда, от правительства, из регионов поступили поправки, которые призваны повысить открытость судебного заседания и сделать так, чтобы его участники могли обращаться к этим материалам, чтобы они были в доступе и, самое главное, чтобы они повысили качество судебного производства", – пояснил Грибов.

Фото: er.ru

Напомним, ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев высказался в поддержку реорганизации партийной Комиссии по подготовке программного документа в Комиссию по контролю за реализацией предвыборной программы. Ее первое заседание прошло 10 мая и было посвящено вопросам реализации социального блока программы.

Автор: Александр Комаров4 июля 2017, 18:43

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