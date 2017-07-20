Русская подлодка ввергла в панику Минобороны Швеции

Швеция в панике – огромная русская подлодка пройдет вблизи ее берегов. Минобороны страны заявляет о "повышении военной активности" России, а эксперты требуют назвать точное время появления субмарины – "чтобы подготовиться".

Наибольшие опасения у военных вызывает тот факт, что на борту судна может находиться ядерное оружие. Хотя шведам, судя по всему, достаточно того, что 172-метровая российская подлодка "Дмитрий Донской" пройдет в виду скандинавских фиордов.

"Мы наблюдаем повышение военной активности России и наращивание ею военного присутствия у границ Швеции. Появление российской атомной подлодки на Балтийском море – это лишь еще один новый элемент сложившейся ситуации", – заявил министр обороны Петер Хультквист. По его словам, "аннексия Крыма" показала, что Россия "готова применять военную силу для изменения установленных границ, нарушая тем самым европейский порядок в сфере безопасности".

Хультквист призывает Россию к "открытости" – в частности, ранее он потребовал, чтобы на крупных российских военных учениях "Запад", которые пройдут параллельно со шведскими маневрами, присутствовали наблюдатели.

"Дмитрий Донской" – единственная оставшаяся подводная лодка класса "Тайфун". Изначально корабли этого типа строились для быстрого ответного удара в случае начала ядерной войны. Подлодка способна нести на борту до 200 ядерных боеголовок, напоминает шведское издание Göteborgs-Posten.

Озабоченность шведов заразила и их соседей – норвежцев. Ядерного физика Нильса Бемера беспокоят два реактора "Дмитрия Донского". "Меня тревожит, что атомная подлодка, которой почти 40 лет, пройдет вдоль норвежского побережья и выйдет в Балтийское море. Северные страны должны знать точное время прохода подлодки, чтобы можно было провести соответствующие приготовления", – отметил он.

К чему намерены готовиться физики – неясно. А "Дмитрий Донской" тем временем продолжает путь. Подлодка покинула Кольский полуостров в понедельник, для того чтобы принять участие в праздновании Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Это первый случай в истории, когда подлодка таких размеров входит в Балтийское море.