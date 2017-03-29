Россия строит первую в мире гражданскую атомную подлодку

Российские ученые разрабатывают новое чудо техники – первую в мире гражданскую атомную подводную лодку. По словам руководителя проектной группы физико-технического направления Фонда перспективных исследований Виктора Литвиненко, субмарину планируют использовать для поиска полезных ископаемых в Арктике.

"Это гражданская атомная подводная лодка, только вместо пусковых установок у нее шахты с роботизированными комплексами, автономными необитаемыми подводными аппаратами", – рассказал о новой разработке Литвиненко на полях форума "Арктика – территория диалога". По его словам, эти устройства обеспечат сейсмическую разведку, а также поиск полезных ископаемых.

При этом Литвиненко отметил, что новая российская субмарина не имеет аналогов в мире. Он подчеркнул, что при ее строительстве используются уникальные технологические решения, которые помогут в будущем решать серьезные задачи по освоению арктического шельфа.

Длина первой в мире гражданской атомной подводной лодки составит 135,5 метра, ширина – 14,4 метра. Она будет развивать скорость в 12,6 узла а глубина максимального погружения составит 400 метров. При этом субмарина сможет находиться в автономном плавании на протяжении 90 суток. Экипаж подводной лодки составит 40 человек.





Кроме того, прояснилась судьба и другого уникального российского проекта – головного атомного ледокола "Арктика". Как заявил в среду, 29 марта, замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков, корабль будет введен в строй в мае 2019 года.

Более того, отметил чиновник, в 2020 году строители планируют сдать атомный ледокол "Сибирь", а годом позже – ледокол "Урал". Все корабли этого класса помогут России в освоении арктических просторов, за которые уже разворачивается борьба между ведущими мировыми державами.

