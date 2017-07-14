Депутатов заставят ежедневно молиться хором

В украинский парламент внесли законопроект №6722, предписывающий депутатам читать "Отче наш" сразу после открытия пленарных заседаний. Текст документа на официальном сайте Рады пока отсутствует, но он уже зарегистрирован.

Авторами инициативы стали депутаты Оксана Билозир, Павел Унгурян, Олег Березюк, Валерий Дубиль, Юрий Мирошниченко, Андрей Шипко, Николай Лаврик, Юрий Соловей и Юрий Павленко. На сайте парламента указано, что проект закона передан на рассмотрение руководству и получен Верховной радой, сообщает УНИАН.

Первой на инициативу коллег отреагировала вице-спикер Рады Ирина Геращенко. "Некоторые коллеги на полном серьезе предлагают начинать сессионный день с коллективного зачитывания "Отче наш" и зарегистрировали соответствующий законопроект… Спасибо, что хоть без крестного хода в кулуарах и распевания псалмов", – написала депутат в Facebook.

"Поскольку любое доброе дело должно начинаться с молитвы, пленарные заседания Верховной рады Украины также могли бы начинаться с молитвы "Отче наш"; тем не менее пока неясен механизм реализации этой инициативы в условиях, когда не все народные депутаты Украины – христиане", – сомневается митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Украинской православной церкви Московского патриархата Александр Драбинко.

Стало відомо, як виглядатиме Рада після прийняття законопроекту про обов’язкове читання "Отче наш" перед засіданнями pic.twitter.com/Xteo3KOgjJ — Маша Гагарина (@MashaGagareena) 14 июля 2017 г.

В соцсетях эту инициативу в основном высмеивают. По мнению разных комментаторов – от журналистов до домохозяек, – стране нужны не "реформы проклятые", а законопроекты вроде этого.

Некоторые считают, что украинским депутатам следует пойти еще дальше в своих инициативах. Например, вместо (или вместе с) "Отче наш" читать статьи Уголовного кодекса. Другие добавляют: "Лучше депутатов сжигать. Огонь очищает!"





О многоконфессиональности Украины вспомнил и бывший депутат Верховной рады и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев. Он отметил, что даже в Раде много тех, кто исповедует другие религии.

"Молитва для представителей Киевского и Московского патриархата, конечно, одинакова, но на Украине много мусульман и иудеев. Поэтому инициатива выглядит странной в государстве, где церковь отделена от государства... Мне кажется, молитва – это дело интимное. А все, что делается хором, строем и тем более по закону и под нажимом, будет только во вред", – приводит слова Олега Царева НСН.