Депутатов заставят ежедневно молиться хором
Авторами инициативы стали депутаты Оксана Билозир, Павел Унгурян, Олег Березюк, Валерий Дубиль, Юрий Мирошниченко, Андрей Шипко, Николай Лаврик, Юрий Соловей и Юрий Павленко. На сайте парламента указано, что проект закона передан на рассмотрение руководству и получен Верховной радой, сообщает УНИАН.
Первой на инициативу коллег отреагировала вице-спикер Рады Ирина Геращенко. "Некоторые коллеги на полном серьезе предлагают начинать сессионный день с коллективного зачитывания "Отче наш" и зарегистрировали соответствующий законопроект… Спасибо, что хоть без крестного хода в кулуарах и распевания псалмов", – написала депутат в Facebook.
"Поскольку любое доброе дело должно начинаться с молитвы, пленарные заседания Верховной рады Украины также могли бы начинаться с молитвы "Отче наш"; тем не менее пока неясен механизм реализации этой инициативы в условиях, когда не все народные депутаты Украины – христиане", – сомневается митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Украинской православной церкви Московского патриархата Александр Драбинко.
Стало відомо, як виглядатиме Рада після прийняття законопроекту про обов’язкове читання "Отче наш" перед засіданнями pic.twitter.com/Xteo3KOgjJ— Маша Гагарина (@MashaGagareena) 14 июля 2017 г.
В соцсетях эту инициативу в основном высмеивают. По мнению разных комментаторов – от журналистов до домохозяек, – стране нужны не "реформы проклятые", а законопроекты вроде этого.
Некоторые считают, что украинским депутатам следует пойти еще дальше в своих инициативах. Например, вместо (или вместе с) "Отче наш" читать статьи Уголовного кодекса. Другие добавляют: "Лучше депутатов сжигать. Огонь очищает!"
О многоконфессиональности Украины вспомнил и бывший депутат Верховной рады и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев. Он отметил, что даже в Раде много тех, кто исповедует другие религии.
"Молитва для представителей Киевского и Московского патриархата, конечно, одинакова, но на Украине много мусульман и иудеев. Поэтому инициатива выглядит странной в государстве, где церковь отделена от государства... Мне кажется, молитва – это дело интимное. А все, что делается хором, строем и тем более по закону и под нажимом, будет только во вред", – приводит слова Олега Царева НСН.
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