Украинцы падали в обморок при виде Порошенко

Во время визита украинского президента Петра Порошенко в Сумы четверо зрителей упали в обморок. Причиной стала небывалая жара во время выступления президента.

Украинский президент Петр Порошенко посетил украинский город Сумы. Во время встречи с главой государства собравшиеся на площади люди стали массово терять сознание, сообщает украинский канал ТСН.

Выступление президента пришлось на самое пекло, сообщают из Сум. Термометры показывали более 30 градусов выше нуля, местами температура доходила до +33 в тени. Не все собравшиеся на площади горожане были готовы к такой жаре. Сообщают, что минимум четыре человека потеряли сознание прямо во время выступления украинского главы государства. Им оказана первая помощь находившимися рядом врачами "скорой помощи".

Публикация от Петро Порошенко (@poroshenkopetro) Июл 12 2017 в 4:48 PDT

Люди теряли сознание как раз во время речи украинского президента, в которой он отчитался перед гражданами о своем предложении к Раде создать новое министерство. По словам Порошенко, оно будет заниматься вопросами ветеранов антитеррористической операции.

"Хочу обратиться к Верховной Раде и правительству с поручением проанализировать возможность создания министерства ветеранов, ведь именно на их примере должны воспитываться будущие поколения защитников Отчизны", – заявил Порошенко.

По словам украинского главы, придется опираться на опыт Соединенных штатов Америки с их мощной системой правовой защиты и реабилитации ветеранов современных войн. Как уточнил украинский президент, "за два с половиной года в антитеррористической операции приняли участие 300 тысяч украинских воинов".



