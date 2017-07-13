Бывший украинский премьер собрался вернуться в Киев
"У меня есть определенные планы по возвращению в любом случае. Я не думаю о каких-то должностях, а думаю о том, чтобы на Украине восстановился конституционный порядок и можно было бы свободно вернуться, не опасаясь политических преследований, которые сейчас против меня и моих товарищей и коллег развернуты. Легально это сделать пока нереально", – цитирует Николая Азарова газета "Известия".
Многие эксперты сходятся во мнении, что режиму украинского президента Петра Порошенко осталось недолго. В прогнозах они ссылаются как на экономические причины, так и на политические.
"Порошенко делает все для того, чтобы казаться кем-то, кем он не является, вместо того, чтобы быть тем, кто он есть. Этот жизненный принцип он переносит и на Украину, что сильно вредит нашей стране. Порошенко – не кто иной, как патологический врун и сказочник", – подчеркнул Азаров.
По его словам, число бедняков в стране за последние три года резко выросло, достигнув 90%. В еде себя ограничивают 34% граждан, от приобретения лекарств отказываются 53%, об отсутствии возможности купить одежду говорит каждый четвертый украинец.
"С экономической точки зрения все эти люди не могут принимать участие в расширении внутреннего рынка по позициям "продукты", "медикаменты", "одежда", поэтому нарастание бедности препятствует экономическому росту и развитию. В свою очередь экономическая рецессия провоцирует рост бедности. Создается замкнутый порочный круг бедности", – пояснил бывший премьер-министр Украины.
Практика бездумных кредитов, которую реализует Киев, лишь усугубит ситуацию, уверен он. Долги однажды придется возвращать, и этот момент уже близок.
Чтобы вернуться домой, свергнутый президент Украины Виктор Янукович, бывший премьер Николай Азаров и экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник каждый своим способом добиваются юридического признания факта госпереворота в 2014 году. Иск Олейника удовлетворил Дорогомиловский суд Москвы.
"Возможно, на каком-то этапе мы встретимся и обсудим совместные позиции", – отметил Азаров. Напомним, что попытка объединения сил материализовалась в "Комитете спасения Украины", однако об этой организации почти ничего не слышно.
Поводом вспомнить его стала история с "таинственным спутником" президента на Валааме
Заура Дадаева приговорили к 20 годам колонии строгого режима
Он попросил у Евросоюза бесплатный роуминг для украинцев
Семья жила при свечах