Бывший украинский премьер собрался вернуться в Киев

Режим Петра Порошенко скоро рухнет, после чего вынужденные жить в эмиграции политики смогут вернуться домой. План по ускорению процесса есть у бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.

"У меня есть определенные планы по возвращению в любом случае. Я не думаю о каких-то должностях, а думаю о том, чтобы на Украине восстановился конституционный порядок и можно было бы свободно вернуться, не опасаясь политических преследований, которые сейчас против меня и моих товарищей и коллег развернуты. Легально это сделать пока нереально", – цитирует Николая Азарова газета "Известия".

Многие эксперты сходятся во мнении, что режиму украинского президента Петра Порошенко осталось недолго. В прогнозах они ссылаются как на экономические причины, так и на политические.

"Порошенко делает все для того, чтобы казаться кем-то, кем он не является, вместо того, чтобы быть тем, кто он есть. Этот жизненный принцип он переносит и на Украину, что сильно вредит нашей стране. Порошенко – не кто иной, как патологический врун и сказочник", – подчеркнул Азаров.

По его словам, число бедняков в стране за последние три года резко выросло, достигнув 90%. В еде себя ограничивают 34% граждан, от приобретения лекарств отказываются 53%, об отсутствии возможности купить одежду говорит каждый четвертый украинец.

"С экономической точки зрения все эти люди не могут принимать участие в расширении внутреннего рынка по позициям "продукты", "медикаменты", "одежда", поэтому нарастание бедности препятствует экономическому росту и развитию. В свою очередь экономическая рецессия провоцирует рост бедности. Создается замкнутый порочный круг бедности", – пояснил бывший премьер-министр Украины.

Практика бездумных кредитов, которую реализует Киев, лишь усугубит ситуацию, уверен он. Долги однажды придется возвращать, и этот момент уже близок.



Чтобы вернуться домой, свергнутый президент Украины Виктор Янукович, бывший премьер Николай Азаров и экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник каждый своим способом добиваются юридического признания факта госпереворота в 2014 году. Иск Олейника удовлетворил Дорогомиловский суд Москвы.

"Возможно, на каком-то этапе мы встретимся и обсудим совместные позиции", – отметил Азаров. Напомним, что попытка объединения сил материализовалась в "Комитете спасения Украины", однако об этой организации почти ничего не слышно.