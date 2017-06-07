Политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк считает справедливыми слова Владимира Путина о том, что в случае войны России и США "этого бы никто не пережил". По его мнению, в Америке должны правильно воспринять высказывание российского лидера.

Эксперт отметил, что какая-либо эскалация конфликта между державами будет гарантировать не просто локальную региональную войну, а глобальный конфликт, который может закончиться гибелью всего человечества. При этом он напомнил, что США и Россия – государства, имеющие запас ядерного оружия.

"Обе страны должны ответственно подходить к своей политике", – заявил Данюк в эфире радио Sputnik. По словам политолога, в США должны правильно воспринять высказывание Владимира Путина. Он отметил, что в отношениях двух стран неоднократно случались кризисы, когда державы были "на волоске от горячей фазы". "Но мы всегда находили пути решения на политическом уровне, на дипломатическом", – сказал эксперт.

По мнению политолога, Путин словами о войне послал США сигнал. "Я думаю, заявление российского лидера – это определенный импульс нашим американским коллегам, что необходимо всячески избегать напряженности", – заявил специалист.

"В данном случае, мне кажется, данный сигнал будет правильно воспринят нашими американскими партнерами, которые будут более ответственно относиться к своей внешней политике и не будут пытаться переформатировать систему международных отношений", – заключил политолог.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил: случись война между Россией и США, "этого бы никто не пережил". Как писали Dni.Ru, глава государства высказался и по поводу взаимодействия двух держав в целом. Он не исключил положительных изменений в российско-американских отношениях. Документальный фильм "Интервью Путина" телеканал покажет в США 12-15 июня.