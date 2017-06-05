Президент Сербии назвал Путина лидером мировой политики

Президент Сербии Александр Вучич считает, что глава российского государства Владимир Путин играет ведущую роль в мировой политике. Об этом он заявил во время встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

"Путин является мировым лидером", – заявил президент Сербии, принимая в понедельник в Белграде председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина. Глава российского государства делает то, что нужно народам двух стран, добавил Вучич.

Напомним, делегация Госдумы во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным прибыла в понедельник, 5 июня, в столицу Сербии Белград. Это его первый визит в европейскую страну в качестве думского спикера.

По прибытии в аэропорт города спикер встретился с Маей Гойкович – главой Народной скупщины (парламента) Сербии. Володин отметил, что у двух стран есть много общего. "История, культура, мы были вместе в тяжелые времена", – сказал глава нижней палаты парламента. Он подчеркнул, что отношения между Россией и Сербией должны быть крепкими, ведь этого хотят народы обеих стран.

По словам думского спикера, Москва и Белград выстраивают отношения, руководствуясь волей двух стран. "Наши отношения соответствуют запросам народов Сербии и России", – сказал Володин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем. В свою очередь, глава республики высказался за активизацию двухстороннего сотрудничества в области промышленности и сельского хозяйства, а также торговли и технологического развития.





В ходе визита руководитель нижней палаты парламента затронул также борьбу с чумой XXI века – международным терроризмом. По его словам, террористическая угроза не имеет границ, поэтому она может быть уничтожена только совместными усилиями мирового сообщества. "Позиция всех стран должна быть одна, мы в этом вопросе должны быть едины", – сказал спикер Госдумы.

Вячеслав Володин также планирует встретиться с предстоятелем Сербской православной церкви Патриархом Сербским Иринеем. Кроме того, глава Госдумы посетит местный Российский центр науки и культуры.