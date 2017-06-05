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Политика

Москва и Белград будут укреплять бизнес-связи

Вячеслав Володин. Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы.
Профильные комитеты Госдумы и Народной скупщины Сербии проведут в июле в Москве совместное заседание по вопросам инвестиционного климата и активизации отношений между российским и сербским бизнесом. Соответствующая договоренность была достигнута во время визита делегации нижней палаты парламента во главе с Вячеславом Володиным в Белград.

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"Уже в июле пройдет совместное заседание двух комитетов по экономической политике, промышленности и предпринимательству Госдумы и профильного комитета Скупщины, с тем чтобы можно было бы обсудить вопросы инвестиционного климата между странами и со своей стороны активизировать отношения между российским бизнесом и представителями Сербии", – заявил Володин во время встречи с исполняющим обязанности председателям правительства, министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

В свою очередь, исполняющий обязанности главы сербского кабмина подчеркнул, что Москва и Белград – это давние и традиционные друзья, и в таком направлении отношения двух стран будут развиваться и дальше. "Сербия никогда не будет вводит санкции против России, для нас друзья остаются друзьями навсегда", – заявил Дачич. Он также выразил большую признательность президенту России Владимиру Путину.

Напомним, делегация Госдумы во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным прибыла в понедельник, 5 июня, в столицу Сербии Белград. Это его первый визит в европейскую страну в качестве думского спикера.

Вячеслав Володин и Майя Гойкович. Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы.

В ходе запланированных мероприятий глава нижней палаты российского парламента встретился с руководителем сербской Скупщины Маей Гойкович и президентом республики Александром Вучичем. Стороны обсудили ряд вопросов двухстороннего взаимодействия, в том числе экономику, торговлю, туризм.

Кроме того, руководитель нижней палаты парламента затронул тему борьбы с чумой XXI века – международным терроризмом. "Кроме вопросов межпарламентского взаимодействия, было бы правильно предметно обсудить проблемы безопасности, противодействия терроризму, экстремизму и нелегальной миграции", – сказал Володин на заседании по сотрудничеству между Госдумой и Народной скупщиной Сербии.

Вячеслав Володин и Александр Вучич. Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы.

В состав делегации Госдумы вошли первый вице-спикер Иван Мельников, председатели ряда профильных комитетов, в частности по международным делам Леонид Слуцкий, по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников и другие члены нижней палаты парламента.

Вячеслав Володин также планирует встретиться с предстоятелем Сербской православной церкви Патриархом Сербским Иринеем. Кроме того, глава Госдумы посетит местный Российский центр науки и культуры.

Автор: Иван Поляков5 июня 2017, 19:04

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