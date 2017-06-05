Володин занялся укреплением отношений России и Сербии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник, 5 июня, прибыл с официальным визитом в Сербию во главе делегации нижней палаты российского парламента. В ходе запланированных мероприятий председатель Госдумы встретился с главой сербской Скупщины Маей Гойкович и президентом республики Александром Вучичем. Стороны обсудили ряд вопросов двухстороннего взаимодействия.

В состав делегации Госдумы вошли первый вице-спикер Иван Мельников, председатели ряда профильных комитетов, в частности по международным делам Леонид Слуцкий, по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников и другие члены нижней палаты парламента.

Стоит отметить, что посещение Сербии стало первым официальным визитом Вячеслава Володина в европейскую страну в качестве руководителя Госдумы. По прибытии в аэропорт Белграда спикер встретился с Маей Гойкович – главой Народной скупщины (парламента) Сербии.

Володин отметил, что у двух стран есть много общего. "История, культура, мы были вместе в тяжелые времена", – сказал глава нижней палаты парламента.

Он подчеркнул, что отношения между Россией и Сербией должны быть крепкими, ведь этого хотят народы обеих стран.

После встречи в аэропорту Володин и Гойкович возложили венки к мемориалу освободителям Белграда и к памятнику советскому солдатам. Кроме того, глава нижней палаты парламента пообщался с ветеранами сербских вооруженных сил. В ходе беседы он отметил важность сохранения памяти о тех, кто сражался за свободу Европы от фашизма.





"Ваши и наши деды были вместе в 1944 году, освобождая Белград, это нас объединяет, – сказал Вячеслав Володин. По его словам, в Сербии чтят память о героях той войны.

"Мы видим ваше бережное отношение к истории, и если мы будем дальше нести память через все испытания, наши народы будут вместе", – добавил он.

По словам думского спикера, Москва и Белград выстраивают отношения, руководствуясь волей двух стран. "Наши отношения соответствуют запросам народов Сербии и России", – сказал Володин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем. В свою очередь, глава республики высказался за активизацию двухстороннего сотрудничества в области промышленности и сельского хозяйства, а также торговли и технологического развития.





В ходе визита руководитель нижней палаты парламента затронул также борьбу с чумой XXI века – международным терроризмом. "Кроме вопросов межпарламентского взаимодействия, было бы правильно предметно обсудить проблемы безопасности, противодействия терроризму, экстремизму и нелегальной миграции", – сказал Володин на заседании по сотрудничеству между Госдумой и Народной скупщиной Сербии.

По его словам, террористическая угроза не имеет границ, поэтому она может быть уничтожена только в совместными усилиями мирового сообщества.

"Позиция всех стран должна быть одна, мы в этом вопросе должны быть едины", – сказал спикер Госдумы.





В рамках обсуждения противодействия экстремизму Володин призвал создать в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) специальный комитет по борьбе с терроризмом. "Мы считаем, что эти вопросы, безусловно, требуют реакции со стороны стран, парламентов, которые входят в эту парламентскую ассамблею", – сказал Володин журналистам.

Он подчеркнул, что необходимо более эффективно задействовать международные парламентские структуры для борьбы с терроризмом, для решения вопросов безопасности и борьбы с наркотрафиком и незаконной миграцией.

"В этой связи должна более эффективно работать ПА ОБСЕ, решение вопросов противодействия тем вызовам, которые сейчас, мы видим с вами, пришли в каждую европейскую страну, от чего гибнут люди", – добавил парламентарий.

В ходе визита в Сербию Вячеслав Володин также встретится с предстоятелем Сербской православной церкви Патриархом Сербским Иринеем. Кроме того, председатель нижней палаты парламента посетит местный Российский центр науки и культуры.

