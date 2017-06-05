Володин занялся укреплением отношений России и Сербии

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Пугачева бросилась к пострадавшему Резнику
Отец Фриске сделал заявление после подарка Шепелева
У Собчак заподозрили новую беременность
Беркова вышла замуж за Стоянова
Джигурда: У Анисиной случился выкидыш
партнеры
Понедельник 5 июня
Лента новостей
17:40
В Подмосковье умер пострадавший от урагана 8-летний мальчик
17:22
Наталья Рудова напугала снимком в бикини
17:22
Apple представит электронного помощника
17:18
Александр Сокуров получил почетную кинопремию
17:01
В Москве из-за шторма отменили около 20 авиарейсов
16:49
Укупника обокрали на Рублевке
16:43
В столице маньяков-насильников поймали на живца
16:40
Алибасов о романе с Федосеевой-Шукшиной
16:38
Малоизвестная сторона жизни Барбары Брыльской
16:36
В Орландо людей расстреляли на улице
16:32
В Москве разыскивают похитителей ребенка
16:26
Москва подает пример регионам в уборке дорог зимой
16:25
На столицу надвигается новый шторм
16:20
Кого слушать на "НАШЕСТВИИ-2017"
16:15
Российская авиакомпания отменила летние чартеры из Антальи
16:08
Россияне расплавили самый тугоплавкий материал в мире
16:08
От каких продуктов лучше отказаться перед сексом
16:07
В Подмосковье иномарка сбила почтальона Печкина
15:59
Врачей обязали сообщать в полицию о беременности школьниц
15:50
94-летняя американка пробежала 21 километр
15:46
Как начать жизнь с чистого листа
15:45
Водитель Mercedes в Москве превысил скорость на 132 км
15:36
На западе Москвы Jaguar после ДТП слетел в реку
15:35
Друг рассекретил отца ребенка Седоковой
15:27
В Москве 19-летняя девушка погибла после окрашивания волос
15:19
Панина сравнили с Джигурдой после гадкой выходки
15:07
Артист бросился на рельсы метро ради спасения бомжа
14:57
"Квартет И" раскрыл секрет нового фильма
14:39
Суровая тюменка загнала грабителя в тупик после нападения
14:39
Откровенные слова Максаковой наделали много шума
14:26
Синоптиков требуют наказывать за ошибочные прогнозы
14:24
Заоблачные зарплаты руководителей театров
14:18
Как подобрать неприхотливые растения для сада
14:18
Российский космонавт поставил себе пломбу на МКС
14:05
В "Бутырке" умер заключенный
13:53
Обвиняемый в краже 7,5 млрд банкир умер под арестом
13:52
За что в Москве подстрелили миллиардера
13:48
Сожительство с родителями приводит к моральному инцесту
13:47
Депутата на велосипеде насмерть сбили на МКАД
13:30
Проскурякова пустилась в пляс после разговоров о беременности
13:23
Почему обычный электрик устроил кровавую баню под Тверью
13:18
Россияне назвали любимых писателей
13:10
Павел Глоба нашел страшные совпадения для России
12:38
"Мама" раскрыла секрет Ждуна
12:33
Пельш пожертвовал здоровьем ради Эрнста
12:28
Врачи нашли способ спасти половину раковых больных
12:21
Пугачеву срочно прооперировали
12:13
Поплавская и Суханкина кинулись на шею ревущему Джигурде
12:11
Поклонская сделала признание о взятках
12:03
Валерий Леонтьев дошутился до запрета на въезд
12:01
Почему нельзя разговаривать по телефону за рулем
11:56
Юные экологи собрались в Подмосковье
11:54
В центре Москвы обчистили магазин Тимати
11:50
На Россию надвигается погодный апокалипсис
11:27
"Пираты Карибского моря" стали лидерами российского проката
11:25
Cамые чистые пляжи Европы
11:11
Звезду "Улиц разбитых фонарей" жестоко избили
11:06
Поклонники напали на дочь Веры Брежневой
10:59
Неожиданные подробности бойни под Тверью
10:45
Суши-модель избила клиента в ресторане (видео)
10:44
Тверского стрелка отправили под арест
10:30
Собянин предсказал падение цен на жилье после реновации
10:23
В России предложили изменить схему начисления пенсий
10:23
Наталья Поклонская рассталась с женихом
10:14
Спасшего пиво во время теракта англичанина признали героем
10:11
Астрологический прогноз с 5 по 11 июня
10:07
Что бесит стюардесс во время полета
10:06
В Кузбассе пьяный шахтер перерезал коллег
09:57
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
09:55
Борющаяся с наркозависимостью Борисова сильно изменилась
09:47
В Петербурге ребенок упал с высоты пятого этажа
09:30
На день рождения к девочке пришло привидение (фото)
09:20
Ученые разгадали код инопланетян
09:10
Мария Кожевникова на шестом месяце беременности
09:02
Новый поворот в деле тверского стрелка
08:47
Как строится Второе кольцо Московского метро
08:36
Москвичка вонзила нож в сердце мужу
08:36
Сергей Зверев побил королеву красоты
08:19
Свидетель бойни под Тверью рассказала о кровавой расправе
08:18
Путин: В России в разы выросли пенсии и зарплаты
07:54
В жилом доме в Химках прогремел взрыв
07:49
Ольга Бузова о платье за 700 тысяч и новой любви
17:56
В Кельне сошел с рельсов скоростной поезд
17:44
В Москве школьница разбила лицо во время квеста
17:28
Опубликованы популярные вопросы россиян к Путину
17:09
Вице-губернатора Владимирской области задержали за взятку
16:58
Панин оправдался за новое отвратительное видео
16:27
Звезда "Дома-2" боится за свою жизнь после покушения
16:03
По делу о теракте в Лондоне задержаны 12 человек
15:57
Яркие роли неповторимой Анджелины Джоли
15:33
Патриарх Кирилл раскрыл секрет связи со Святым духом
15:13
Тверской стрелок попал на видео
14:59
Ректор ГИТИСа разбился в аварии
14:35
Малкин замахнулся клюшкой на болельщика (видео)
14:21
Директор НИИ им. Склифосовского уходит в отставку
13:58
Тверской стрелок заставлял женщину рыть могилу перед смертью
13:27
Нарусову привели в шок методы воспитания Собчак
13:03
"Мобильная медицина" прокатилась по Ярославщине
12:57
Пугачева и Галкин получили европейские паспорта
12:29
ОНФ высадил 400 тысяч деревьев
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Панин оправдался за новое отвратительное видео
Ольга Бузова о платье за 700 тысяч и новой любви
Тверской стрелок заставлял женщину рыть могилу перед смертью
Пугачеву срочно прооперировали
Пугачева и Галкин получили европейские паспорта
Поплавская и Суханкина кинулись на шею ревущему Джигурде
Политика

Володин занялся укреплением отношений России и Сербии

Вячеслав Володин. Фото: Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник, 5 июня, прибыл с официальным визитом в Сербию во главе делегации нижней палаты российского парламента. В ходе запланированных мероприятий председатель Госдумы встретился с главой сербской Скупщины Маей Гойкович и президентом республики Александром Вучичем. Стороны обсудили ряд вопросов двухстороннего взаимодействия.
прочитано 172 раза

В состав делегации Госдумы вошли первый вице-спикер Иван Мельников, председатели ряда профильных комитетов, в частности по международным делам Леонид Слуцкий, по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников и другие члены нижней палаты парламента.

ПО ТЕМЕ

Володин призвал объединяться для борьбы с терроризмом

Володин: России и Сербии нужны крепкие отношения

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Стоит отметить, что посещение Сербии стало первым официальным визитом Вячеслава Володина в европейскую страну в качестве руководителя Госдумы. По прибытии в аэропорт Белграда спикер встретился с Маей Гойкович – главой Народной скупщины (парламента) Сербии.

Володин отметил, что у двух стран есть много общего. "История, культура, мы были вместе в тяжелые времена", – сказал глава нижней палаты парламента.

Он подчеркнул, что отношения между Россией и Сербией должны быть крепкими, ведь этого хотят народы обеих стран.

После встречи в аэропорту Володин и Гойкович возложили венки к мемориалу освободителям Белграда и к памятнику советскому солдатам. Кроме того, глава нижней палаты парламента пообщался с ветеранами сербских вооруженных сил. В ходе беседы он отметил важность сохранения памяти о тех, кто сражался за свободу Европы от фашизма.

Вячеслав Володин. Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы

"Ваши и наши деды были вместе в 1944 году, освобождая Белград, это нас объединяет, – сказал Вячеслав Володин. По его словам, в Сербии чтят память о героях той войны.

"Мы видим ваше бережное отношение к истории, и если мы будем дальше нести память через все испытания, наши народы будут вместе", – добавил он.

По словам думского спикера, Москва и Белград выстраивают отношения, руководствуясь волей двух стран. "Наши отношения соответствуют запросам народов Сербии и России", – сказал Володин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем. В свою очередь, глава республики высказался за активизацию двухстороннего сотрудничества в области промышленности и сельского хозяйства, а также торговли и технологического развития.

Вячеслав Володин и Майя Гойкович. Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы

В ходе визита руководитель нижней палаты парламента затронул также борьбу с чумой XXI века – международным терроризмом. "Кроме вопросов межпарламентского взаимодействия, было бы правильно предметно обсудить проблемы безопасности, противодействия терроризму, экстремизму и нелегальной миграции", – сказал Володин на заседании по сотрудничеству между Госдумой и Народной скупщиной Сербии.

По его словам, террористическая угроза не имеет границ, поэтому она может быть уничтожена только в совместными усилиями мирового сообщества.

"Позиция всех стран должна быть одна, мы в этом вопросе должны быть едины", – сказал спикер Госдумы. 


В рамках обсуждения противодействия экстремизму Володин призвал создать в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) специальный комитет по борьбе с терроризмом. "Мы считаем, что эти вопросы, безусловно, требуют реакции со стороны стран, парламентов, которые входят в эту парламентскую ассамблею", – сказал Володин журналистам.

Он подчеркнул, что необходимо более эффективно задействовать международные парламентские структуры для борьбы с терроризмом, для решения вопросов безопасности и борьбы с наркотрафиком и незаконной миграцией.

"В этой связи должна более эффективно работать ПА ОБСЕ, решение вопросов противодействия тем вызовам, которые сейчас, мы видим с вами, пришли в каждую европейскую страну, от чего гибнут люди", – добавил парламентарий.

В ходе визита в Сербию Вячеслав Володин также встретится с предстоятелем Сербской православной церкви Патриархом Сербским Иринеем. Кроме того, председатель нижней палаты парламента посетит местный Российский центр науки и культуры.

Автор: Иван Поляков5 июня 2017, 17:04

Политика

Захарова пристыдила трусливого финского журналиста
Как Путин переиграл красавицу-журналистку
Вымирающая Литва строит забор на границе с Россией
Саудиты устроили Катару темную

Шоу-бизнес

Наталья Рудова напугала снимком в бикини
Рудковская венчается ради сумасшедших денег
Укупника обокрали на Рублевке
Алибасов о романе с Федосеевой-Шукшиной

Проишествия

Почему обычный электрик устроил кровавую баню под Тверью
Депутата на велосипеде насмерть сбили на МКАД
Обвиняемый в краже 7,5 млрд банкир умер под арестом
За что в Москве подстрелили миллиардера

Lifestyle

В театрах Москвы массово обирают зрителей
Малоизвестная сторона жизни Барбары Брыльской
"Квартет И" раскрыл секрет нового фильма
Заоблачные зарплаты руководителей театров
Шоу-бизнес

Панин оправдался за новое отвратительное видео

Ролик поразил пользователей социальных сетей
Шоу-бизнес

Борющаяся с наркозависимостью Борисова сильно изменилась

Телеведущая пообщалась с поклонниками
Шоу-бизнес

Алибасов о романе с Федосеевой-Шукшиной

Продюсер группы "На-На" дал откровенное интервью
Шоу-бизнес

Наталья Рудова напугала снимком в бикини

Известную актрису раскритиковали за некрасивые фото

Гороскоп

Астрологический прогноз с 5 по 11 июня
Чуриковой посоветовали заняться здоровьем
Крюков с женой покинут Россию
Викторию Боню назвали идеальной любовницей

Фоторепортажи

Сергей Зверев побил королеву красоты
Яркие роли неповторимой Анджелины Джоли
Третий теракт за три месяца ужаснул Великобританию
71-летний Якубович прилюдно миловался с юной красавицей

Спорт

Во время финала ЛЧ из-за взрыва случилась страшная давка (видео)
Развратное празднование тачдауна попало на видео
Сборная России понесла большую потерю перед Кубком конфедераций
Малкин замахнулся клюшкой на болельщика (видео)

Регионы

Суровая тюменка загнала грабителя в тупик после нападения
Звезду "Улиц разбитых фонарей" жестоко избили
Неожиданные подробности бойни под Тверью
Названы самые грязные регионы России
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru