Красивый премьер Канады пришел на вечеринку к геям

Позже Трюдо выставил в своем Twitter фото с мероприятия, весьма толерантно подписав его. "Любовь есть любовь", – констатировал премьер-министр Канады. Фотографии и видео с Трюдо на параде получили широкое распространение в социальных сетях.

Известно, что политик на парад пришел со совей супругой. Также его сопровождал премьер Онтарио Кэйтлин Уинн, сообщает The Hill.

Отметим, политик успел показать себя как человек, способный оказаться в центре внимания за счет харизмы и непосредственности. Одной из самых обсуждаемых тем на саммите НАТО, например, стали его яркие носки с эмблемой Североатлантического альянса.

Как писали Dni.Ru, ранее пользователи Сети обратили внимание на нежные взгляды, которыми Трюдо приветствовал других лидеров. Особенно ярко это проявилось при общении с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, с февраля 2017 года ведутся разговоры о том, что канадскому премьер-министру удалось очаровать канцлера Германии Ангелу Меркель. Эти предположения были сделаны на основании снимков, на которых политики запечатлены мило беседующими или вместе ужинающими.

Justin Trudeau wears Muslim-themed socks at the Pride parade in Toronto. Makes sense. pic.twitter.com/a9Z16HD3xG