Красивый премьер Канады пришел на вечеринку к геям
Позже Трюдо выставил в своем Twitter фото с мероприятия, весьма толерантно подписав его. "Любовь есть любовь", – констатировал премьер-министр Канады. Фотографии и видео с Трюдо на параде получили широкое распространение в социальных сетях.
Известно, что политик на парад пришел со совей супругой. Также его сопровождал премьер Онтарио Кэйтлин Уинн, сообщает The Hill.
Отметим, политик успел показать себя как человек, способный оказаться в центре внимания за счет харизмы и непосредственности. Одной из самых обсуждаемых тем на саммите НАТО, например, стали его яркие носки с эмблемой Североатлантического альянса.
Love is love. #PrideTO pic.twitter.com/z2No7rdchZ— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 25 июня 2017 г.
Как писали Dni.Ru, ранее пользователи Сети обратили внимание на нежные взгляды, которыми Трюдо приветствовал других лидеров. Особенно ярко это проявилось при общении с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
25 июня 2017 г.
Напомним, с февраля 2017 года ведутся разговоры о том, что канадскому премьер-министру удалось очаровать канцлера Германии Ангелу Меркель. Эти предположения были сделаны на основании снимков, на которых политики запечатлены мило беседующими или вместе ужинающими.
Justin Trudeau wears Muslim-themed socks at the Pride parade in Toronto. Makes sense. pic.twitter.com/a9Z16HD3xG— Ian Miles Cheong (@stillgray) 25 июня 2017 г.
Джастин Пьер Джеймс Трюдо занимает пост премьер-министра Канады с 4 ноября 2015 года. Является лидером Либеральной партии страны с 14 апреля 2013 года. Старший сын пятнадцатого премьер-министра Канады Пьера Эллиота Трюдо.
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